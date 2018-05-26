Karşıyaka sezonu erken açacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra futbol yönetiminde yeni yapılanmaya giden Karşıyaka, sezonu 15 Haziran\'da genç futbolcularla açacak.

Teknik direktör Ufuk İskender, 15 gün boyunca altyapıya sezon içinde farklı kulüplerden alınan gençlerin de dahil olduğu genişletilmiş kadroyla antrenman yapıp as kadroda yer alıp almayacakları belirleyecek. A takımda bu sezon şans bulamayacak isimler ya altyapıda forma giyecek ya da tecrübe kazanmaları için kiralık gönderilecek. Yeşil-kırmızılılarda kadronun tecrübeli futbolcuları ise 1 Temmuz\'dan itibaren sahaya inerek 1 Eylül\'deki sezonun ilk maçına kadar 2 aylık yoğun bir çalışma dönemi geçirecek. Karşıyaka, sezon öncesi Gölcük ve Afyon\'da iki aşamalı kamp yapmayı planlıyor.

