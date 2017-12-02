T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka seri yakalamak istiyor

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ottocool Karagümrük'ü 5-3 mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini alan Karşıyaka yarın evinde Konya Anadolu Selçukspor'la karşı karşıya gelecek

02 Aralık 2017 15:32

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Ottocool Karagümrük\'ü 5-3 mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini alan Karşıyaka yarın evinde Konya Anadolu Selçukspor\'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak randevuda Şeref Taştan düdük çalacak. Müsabakanın biletleri öğrenci 10 TL, tam 15 TL\'den satılacak.
Ligde 8 puanla düşme hattında yer alan Karşıyaka, 19 puanla 11\'inci basamaktaki rakibini yenerek bu sezon ilk kez 2\'de 2 yapmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılarda hasta olan Harun\'un durumu maç saatinde netleşecek. Teknik direktör Halim Okta, \"Taraftarımızın desteğiyle kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz. Tüm Karşıyakalıları Atatürk Stadı\'na davet ediyorum\" diye konuştu.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Beyaz GrupOttocool KaragümrükKarşıyakaKonya Anadolu SelçuksporAtatürk StadıTaştanMüsabakanınTLLigdeYeşilkırmızılılardaHarunTeknikHalim OktaTüm Karşıyakalıları Atatürk Stadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24