Karşıyaka seri yakalamak istiyor

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Ottocool Karagümrük\'ü 5-3 mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini alan Karşıyaka yarın evinde Konya Anadolu Selçukspor\'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak randevuda Şeref Taştan düdük çalacak. Müsabakanın biletleri öğrenci 10 TL, tam 15 TL\'den satılacak.

Ligde 8 puanla düşme hattında yer alan Karşıyaka, 19 puanla 11\'inci basamaktaki rakibini yenerek bu sezon ilk kez 2\'de 2 yapmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılarda hasta olan Harun\'un durumu maç saatinde netleşecek. Teknik direktör Halim Okta, \"Taraftarımızın desteğiyle kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz. Tüm Karşıyakalıları Atatürk Stadı\'na davet ediyorum\" diye konuştu.

