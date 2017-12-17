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Spor

Karşıyaka-SBS İnşaat Kırklarelispor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA Teknik Direktörü Halim Okta geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere biten Fethiyespor maçının on birinden 2 değişiklik yaparak Kırklarelispor müsabakasına çıktı

17 Aralık 2017 17:35

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA Teknik Direktörü Halim Okta geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere biten Fethiyespor maçının on birinden 2 değişiklik yaparak Kırklarelispor müsabakasına çıktı. Okta, sağ bekte cezalı Abdülhamit\'in yerine Mustafa\'yı, sol bekte de Anıl\'ın yerine Onur\'u oynattı. Hafta içindeki idmanda Halim Okta\'nın yardımcısıyla tartışan Ali Say ise bu karşılaşmada kadroya alınmadı.
Karşılaşmayı yaklaşık bin Karşıyakalı futbolsever izlerken, 10 kadar Kırklarelisporlu taraftar da kale arkasından takımlarını destekledi. Kapalıda oturan Karşıyakalılar, sağanak yağışın başlamasının ardından Kırklarelispor taraftarının kapalı tribüne alınmasını istedi. Bunun üzerine emniyet Kırklarelispor\'u kapalı tribünün sağ tarafına aldı.

 

 

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