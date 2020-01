Karşıyaka-Şanlıurfaspor: 3-2

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx) (Dk.43 Ozan Bileyci xx), Aykut Onar (xx), Mücahit Değermenci (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (xxx)- Abdülhamit (xxx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Özgür (xx), Mustafa Aşan (xxx), Arif (xx), Ali (xx) (Dk.88 Fatih), Mahmut (xxx) (Dk.83 Battal), Tayfun (xx) (Dk.75 Harun xx), Can (xxx)

ŞANLIURFASPOR: Ömer (x)- İzzet (xx), Bahadır (x), Nuri (x), Oğuzhan (x), Feridun (xx) (Dk.72 Mertcan x), Tolgahan (x), Muhammed (x), Hüseyin (xxx), Erhan (xxx) (Dk.77 Fahri x), Artun (x)GOLLER: Dk.31 Can, Dk.82 Metin, Dk.87 Abdülhamit (Karşıyaka), Dk.28 ve Dk.90+5 Hüseyin (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KART: Dk.86 Oğuzhan (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Arif, Tayfun, Mustafa Aşan (Karşıyaka), Feridun, Nuri, İbrahim (Yedek) (Şanlıurfaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta 11\'inci haftaya sonuncu sırada giren Karşıyaka, evinde zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor’u, 1-0 geriye düştüğü maçta son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Ligdeki 8 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran yeşil-kırmızılı takımın gollerini 31\'inci dakikada Can, 82\'nci dakikada Metin, 87\'nci dakikada Abdülhamit atarken, konuk ekibin gollerini 28 ve 90+5\'inci dakikada Hüseyin kaydetti. Şanlıurfa ekibinde Oğuzhan, 86\'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alan Karşıyaka 5 puana yükselirken, Şanlıurfaspor 21 puanda kaldı.

23\'üncü dakikada Tayfun’la başlayan Karşıyaka atağında Can’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ali, müsait pozisyonda vurmakta gecikince savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

28\'inci dakikada Şanlıurfaspor atağında soldan çizgiye inen Feridun’un ortasında kaleci Erhan’ın parmaklarının ucundan seken topu arka direkte Hüseyin plase bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1.

31\'inci dakikada Karşıyaka bu gole karşılık verdi. Sağdan Ali’nin ortasında arka direkteki Tayfun sert vurdu, savunmadan seken topu Can yakın mesafeden düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-1.

42\'nci dakikada Hüseyin’in pasında soldan ceza sahasına giren Feridun’un vuruşunda kaleci Erhan topu kornere çeldi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

53\'üncü dakikada konuk ekipten Erhan, kaleci Erhan’la karşı karşıya kaldı, topu auta attı.

69\'uncu dakikada sağdan ceza sahasına giren Şanlıurfasporlu Artun’a karşı karşıya pozisyonda Erhan gol izni vermedi.

82\'nci dakikada Karşıyaka’nın sağdan kazandığı serbest vuruşta Mahmut ceza sahasına kesti, iyi yükselen Metin’in kafa vuruşanda top köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

86\'ncı dakikada Karşıyakalı Can’a arkadan yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını gören Şanlıurfasporlu Oğuzhan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

87\'nci dakikada Karşıyakalı Abdülhamit yaklaşık 25 metreden frikikten müthiş vurdu, meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında filelere gitti: 3-1.

90+5\'inci dakikada konuk ekipten Hüseyin’in ikinci golünün santrası olmadı: 3-2.

