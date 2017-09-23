Karşıyaka-Niğde Belediyespor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)-- KARŞIYAKA\'da dizindeki sakatlığı nedeniyle ilk 3 haftada forma giyemeyen forvet Can Erdem, iyileştikten sonraki ilk maçına yedek kulübesinde başladı. Teknik Direktör Atilla Güneş, geçen hafta Bandırmaspor\'a deplasmanda tek golle yenilen ilk 11\'de 1 değişiklik yaptı. Güneş, Anıl\'ın yerine cezası biten Arif\'in yeniden 11\'e monte etti.

Silivrispor\'la oynanan sezonun ilk iç saha maçında 4499\'u biletli 6 binin üzerinde taraftarının destek verdiği Karşıyaka\'da Niğde Belediyespor karşısında daha az ama ateşli taraftar, tribündeki yerini aldı. Eski futbolculardan Banahene\'nin ödenmeyen 56 bin 500 euro alacağı ve Ulusal Kulüp Lisansı\'nı yenileyemediği için toplam 6 puan silme cezası kesilen Kaf-Kaf\'ta taraftarlar, 90 dakikada boyunca sahadaki futbolculara itici güç olmaya çalıştı.

Maçı Karşıyaka\'nın eski teknik direktörlerinden Cihat Arslan da protokol tribününde izledi. Görevinden ayrılacağı konuşulan ve dün yaptığı açıklamada yönetime tepki gösteren Futbol Şube Başkanı Şevket Pehlivan, protokolde Başkan Mutlu Altuğ\'la farklı yerlerde oturdu.

Yeşil-kırmızılılarda ilk yarıdaki etkisiz futbol, Teknik Direktör Atilla Güneş\'i çıldırttı. Güneş, soyunma odasında rakibin net pozisyonlarında gole izin vermeyen kaleci Erhan dışındaki tüm futbolculara tepki gösterdi. Güneş\'in bağırmaları, soyunma odası koridorlarını inletti.

