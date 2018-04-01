Karşıyaka-Nazilli Belediyespor: 4-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Veli Karakaya (xxx), Yusuf Doğan (xx), Şeyhmus Baysal (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (xx) - Abdülhamit (xx) (Dk. 79 Mustafa Değirmenci xx)¸Metin (xxx), Cenk (xx), Onur (xx), Arif (xx), Mustafa Aşan (xxx), Tayfun (xxx), Görkem (xxx) (Dk. 74 Mahmut xx), Doğukan (xxx), Hakan (xxx) (Dk. 55 Battal xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (x) - Mazlum (xx), Bora (x), Nuh (x), Onur Karakabak (xx), Berkay (xx), Abdülsamet (x) (Dk. 46 Mert Çakar x), İlter (xx), Hakan (x) (Dk. 46 Mert Çapar xx), Fatih (x) (Dk. 73 Serdar x), Görkem (x)

GOLLER: Dk. 37 (P) ve Dk. 49 Hakan, Dk. 72 (P) ve Dk. 80 Battal (Karşıyaka) - Dk. 75 Mert Çapar (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Görkem, Battal (Karşıyaka) - Mazlum, İlter (Nazilli Bld)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 29\'uncu haftaya düşme hattında giren iki ekibin karşı karşıya geldiği Ege derbisinde Karşıyaka evinde Nazilli Belediyespor\'u 4-1 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar üst üste aldığı 8 mağlubiyetin ardından kazansa da bitime 5 hafta kala kümede kalma barajıyla arasındaki 10 puanlık farkı eritemedi.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan (2) ve Battal (2), Nazilli\'nin tek golünü ise Mert Çapar attı.

Karşıyaka 18 puana ulaşırken, Nazilli 23 puanda kalarak dış sahada yine galibiyetle tanışamadı. İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla stada Nazilli Belediyespor seyircisi alınmadı. İlk yarı sonunda futbolcuları tribüne çağıran Karşıyakalı taraftarlar maç sonunda oyuncularla karşılıklı, \"Aldırma Kaf-Kaf Aldırma\" tezahüratı yaptı.

13\'üncü dakikada konuk ekipten Onur Karakabak yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladı, top az farkla üstten dışarı gitti.

27\'nci dakikada gelişen Nazilli atağında Onur soldan içeri kesti, Görkem\'in vuruşunda kaleci Erhan topu ayağıyla çıkardı.

34\'üncü dakikada Karşıyakalı Tayfun sol çaprazdan önüne açarak vurdu, kaleci Onur topu ayağıyla çeldi.

37\'nci dakikada Karşıyaka golü buldu. Soldan Nazilli ceza sahasına giren Görkem\'in çalımını eliyle engelleyen Abdülsamet penaltıya neden oldu. Atışı Hakan gole çevirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

49\'uncu dakikada Karşıyakalı Tayfun soldan ceza sahasına girin içeriye kesti, altı pasta Hakan topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

72\'nci dakikada Nazilli savunma oyuncusu Nuh ceza sahasında Doğukan\'ı indirdi. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Battal fileleri sarstı: 3-0.

75\'inci dakikada Nazilli\'den Mazlum\'un sağdan kullandığı kornerde Karşıyaka ceza sahası karıştı. Mert Çapar sert bir vuruşla köşeden meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

80\'inci dakikada Mahmut\'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Battal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda plaseyi yaptı: 4-1.

Karşıyaka maçtan 4-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

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