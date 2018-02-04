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Spor

Karşıyaka mücadelesiyle alkış aldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Silivrispor galibiyetinin ardından iç sahada güçlü rakibi Bandırmapor ile golsüz berabere kalan Karşıyaka, 3 puanı hanesine yazdıramasa da mücadelesiyle alkış aldı

04 Şubat 2018 15:48

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Silivrispor galibiyetinin ardından iç sahada güçlü rakibi Bandırmapor ile golsüz berabere kalan Karşıyaka, 3 puanı hanesine yazdıramasa da mücadelesiyle alkış aldı. Aylarca mali sıkıntılarla boğuşup devre arasında hücumda 2 as futbolcusunu kaybeden Karşıyaka, yeni yönetimin seçilmesi ve teknik direktörlük görevine taraftarın gönlüne taht kuran Cihat Arslan\'ın getirilmesiyle kurtuluş savaşı başlattı. Grupta borçları yüzünden 6 puanı silinince 16 haftadır düşme hattına demir atan Karşıyaka, Bandırma karşısındaki mücadelesiyle pes etmeyeceğini tekrar kanıtladı. Taraftarlar maç sonrası Cihat Arslan ve futbolcuları bağırlarına basarken göreve geldikten sonra transfer yasaklısı takıma para dopingi yapan yönetim de bu mücadeleyi ödülsüz bırakmadı. 
Başkan Turgay Büyükkarcı ve ekibi, normalde iç saha beraberliğine prim olmamasına rağmen soyunma odasında takıma biner TL ödül dağıtacaklarını açıkladı. Mücadelenin karşılığını sahada oyun olarak gördüklerini söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, \"İyi oynadık. Özellikle ikinci yarıdaki performansımızdan memnunum. Kazanamadık ama bu mücadele karşılığında üzgün değilim. Yarışta her puan önemli. Taraftarımız bize 90 dakika itici güç oldu. Onların da desteğiyle oyundan hiç kopmadık. Maç sonu bizi bağırlarına basmaları çok önemliydi. Çok özverili bir yönetimimiz var. Canla başla çalışıyorlar. Mesut Sancak\'ın da böyle bir dönemde kulübe duyarsız kalmaması maddi-manevi çok sevindirici. Hep birlikte bu savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz\" dedi.

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