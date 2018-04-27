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Spor

Karşıyaka mevcudu koruyacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kurtuluş umutlarını tüketip prestij maçları oynamaya başlayan Karşıyaka, yeni sezonda 3'üncü Lig'de öncelikle mevcut kadroyu ana hatlarıyla korumaya çalışacak

27 Nisan 2018 18:25

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kurtuluş umutlarını tüketip prestij maçları oynamaya başlayan Karşıyaka, yeni sezonda 3\'üncü Lig\'de öncelikle mevcut kadroyu ana hatlarıyla korumaya çalışacak. Transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan Karşıyaka, şirketleşme ihtimalinin gerçekleşmeyip 15 milyon TL tutarındaki yasağı açamaması durumunda mevcut futbolcularına sarılacak. Altyapıdan Doğukan, İlyas, Mahir, Görkem gibi gençleri şimdiden A takıma alarak yeni sezona hazırlamaya başlayan yeşil-kırmızılılar, Tayfun, Abdülhamit, Cenk gibi kadronun tecrübeli isimlerini de yeniden anlaşıp tutmak istiyor. 3\'üncü Lig\'de askerliklerini tecil etiremeyecek Mustafa Aşan ve Battal için de formül aranıyor.

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