Karşıyaka, kötü gidişe son vermek istiyor

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kötü gidişe bir türlü son veremeyen Karşıyaka, cumartesi günü iç sahada oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor. FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'ndan üst üste aldığı puan silme cezalarıyla sarsılan Karşıyaka, bu sezon geride kalan 8 haftada tek galibiyetle yetindi. Yeşil-kırmızılı ekip, grupta 6 maçtır galibiyete hasret. Karşıyaka, iç sahada oynadığı son 3 maçtan da yalnız 1 puan çıkarabildi. Bu hafta kazanıp hem taraftarının gönlünü almayı hem de düşme hattından kurtulma yarışında umutlanmayı hedefleyen İzmir temsilcisinde Onur\'un arka adalesindeki sakatlık sürüyor. Cezalı Arif de maçta görev yapamayacak.