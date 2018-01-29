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Spor

Karşıyaka karlı çıktı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

29 Ocak 2018 15:32

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çıktığı ilk maçta cumartesi günü Silivrispor\'u 1-0 yenerek kümede kalma yarışında umut tazeleyen Karşıyaka, pazar günü rakiplerinin de puan kaybetmesiyle haftanın en karlı takımı oldu. Son sıradaki Silivri deplasmanında 4 maçlık galibiyet hasretine son vererek 14 puana ulaşan Kaf-Kaf, rakibini de 9 puanda tuttu. Grupta pazar günü oynanan karşılaşmalarda 11 puanlı Nazilli Belediyespor, evinde Şanlıurfaspor\'a 2-1, 15 puanla düşme hattının tek basamak üzerindeki Kahramanmaraşspor ise İzmir\'de Altay\'a 3-1 yenildi. 
Fethiyespor ise evinde Pendikspor\'la 2-2 berebere kalarak 16 puana ulaşabildi. Haftaya kurtuluş hattının 4 puan gerisinde başlayan yeşil-kırmızılılar, tek galibiyetle Kahramanmaraş\'la arasındaki farkı 1, Fethiye\'yle ise 2 puana indirdi. Karşıyaka, haftaya girerken aynı puanda olduğu Nazilli\'ye 3, Silivri\'ye ise 5 puan fark attı. İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında düşme-kalma yarışında rakipleri olan Kahramanmaraşspor, Fethiyespor ve Nazilli Belediyespor\'u evinde ağırlayacak olmanın avantajına da sahip. Yeşil-kırmızılı ekip bu hafta ise cumartesi günü Play-Off yarışındaki Bandırmaspor\'u konuk edecek.
TARİHİMİZİ HATIRLATTIM
KARŞIYAKA\'da Silivrispor maçı öncesi takımına soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması, sosyal medyada taraftarlar arasında yüzlerce kez paylaşılan teknik direktör Cihat Arslan, \"Futbolcularıma tarihimizi hatırlatmak istedim\" dedi.
Ligin ilk yarısında takımın büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyen Arslan, \"Daha önce tesiste elektrik yok, su yok hep yokluklar tartışılmış ama bu kulübün tarihi var. Tarihe vurgu yapmak istedim. Kalan 16 haftayı kapsayan bir konuşmaydı. Bu takımın ruhu var, geçmişi var onu hatırlattım. Çok şükür sevinen taraf olduk. Grupta skorlar da lehimizeydi. Ancak bu skorları sürdürebilir olmamız lazım. Mücadelemiz iyi ama kulübede yedekten sahaya sürecek alternatif oyuncu sıkıntısı var. Bunun sakatlığı, cezası var. Kulübede gençlerden alternatif yaratmaya çalışacağım\" şeklinde konuştu.

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