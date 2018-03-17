T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka-Kahramanmaraşspor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka'da yönetimin bilet fiyatlarını 1 TL'ye düşürmesi de tribünleri doldurmaya yetmedi

17 Mart 2018 19:04

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta küme düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka\'da yönetimin bilet fiyatlarını 1 TL\'ye düşürmesi de tribünleri doldurmaya yetmedi. Atatürk Stadı\'nda 2 bin civarında Karşıyakalı, takımlarını büyük bir destekle motive etmeye çalıştı.
Transfer yasağı ve kadrodan ayrılan isimlerle altyapı ağırlıklı bir kadroyla mücadele Karşıyaka\'da yine zorunlu değişiklikler vardı. Takımın tecrübeli isimlerinden Mahmut\'un kadro dışı kaldığı Karşıyaka\'da Arif ve Metin, sarı kart cezaları nedeniyle forma giymedi. Bu isimlerin yerine Fatih, geçen hafta yedek kalan Hakan ile sakatlığı geçen Abdülhamit maçta görev aldı.
Yeşil-kırmızılı ekip, Mahmut\'un da kadro dışı kalmasıyla sahaya 18 kişilik maç kadrosunda altyapı patentli 15 futbolcuyla çıktı.
Karşıyaka\'dan sezon başında ayrılarak önce Şanlıurfaspor\'a ardından Kahramanmaraşspor\'a transfer olan gurbetçi futbolcu Okan Şahingöz, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. İzmir ekibinin eski file bekçilerinden Özkan Karabulut da rakip takımda yedek kulübesinde yer aldı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA TFFLig Beyaz GrupKarşıyakaTLAtatürk StadıKarşıyakalıTransferTakımınMahmutKarşıyaka ArifMetinBuFatihHakanAbdülhamitYeşilkırmızılıKahramanmaraşsporOkanKarabulut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24