Karşıyaka-Kahramanmaraşspor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta küme düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka\'da yönetimin bilet fiyatlarını 1 TL\'ye düşürmesi de tribünleri doldurmaya yetmedi. Atatürk Stadı\'nda 2 bin civarında Karşıyakalı, takımlarını büyük bir destekle motive etmeye çalıştı.

Transfer yasağı ve kadrodan ayrılan isimlerle altyapı ağırlıklı bir kadroyla mücadele Karşıyaka\'da yine zorunlu değişiklikler vardı. Takımın tecrübeli isimlerinden Mahmut\'un kadro dışı kaldığı Karşıyaka\'da Arif ve Metin, sarı kart cezaları nedeniyle forma giymedi. Bu isimlerin yerine Fatih, geçen hafta yedek kalan Hakan ile sakatlığı geçen Abdülhamit maçta görev aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, Mahmut\'un da kadro dışı kalmasıyla sahaya 18 kişilik maç kadrosunda altyapı patentli 15 futbolcuyla çıktı.

Karşıyaka\'dan sezon başında ayrılarak önce Şanlıurfaspor\'a ardından Kahramanmaraşspor\'a transfer olan gurbetçi futbolcu Okan Şahingöz, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. İzmir ekibinin eski file bekçilerinden Özkan Karabulut da rakip takımda yedek kulübesinde yer aldı.

