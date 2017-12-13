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Spor

Karşıyaka ilk yarıyı moralli bitirmek istiyor

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı 6 puan silme cezası sonrası sezon başından bu yana düşme hattından kurtulamayan Karşıyaka, bu hafta Kırklarelispor'u yenerek ilk yarıyı kurtuluş barajına çıkmanın moraliyle bitirmek isteniyor

13 Aralık 2017 17:11

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta aldığı 6 puan silme cezası sonrası sezon başından bu yana düşme hattından kurtulamayan Karşıyaka, bu hafta Kırklarelispor\'u yenerek ilk yarıyı kurtuluş barajına çıkmanın moraliyle bitirmek isteniyor. Ligde bu hafta 11 puanla 10 puanlı Karşıyaka\'nın tek basamak üzerindeki Kahramanmaraşspor, zirve yarışı veren 30 puanlı Şanlıurfaspor\'u ağırlayacak.
Pazar günü oynanacak maçlarda Kahramanmaraş puan kaybederse Karşıyaka kazanması durumunda haftalar sonra ilk kez kurtuluş hattına çıkarak zorlu geçen devreyi umutlu bitirecek. İzmir temsilcisi 13 haftadır aralıksız olarak düşme hattında bulunuyor. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Abdülhamit, son maçta forma giymeyecek.

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