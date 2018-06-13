T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka iç transferde beklemede

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra 9 futbolcuyla sözleşme yenileyen, sözleşmeleri biten Tayfun, Abdülhamit, Hakan ve Metin'le henüz anlaşamayan Karşıyaka'da futbol şube başkanı Hakan Çeliker, fire vermek istemediklerini söyledi

13 Haziran 2018 16:24

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra 9 futbolcuyla sözleşme yenileyen, sözleşmeleri biten Tayfun, Abdülhamit, Hakan ve Metin\'le henüz anlaşamayan Karşıyaka\'da futbol şube başkanı Hakan Çeliker, fire vermek istemediklerini söyledi. 
Oyunculara verdikleri sözlerin arkasında olduklarını belirten Çeliker, \"Sözleşme yenilediğimiz isimlerin alacaklarını kapatıyoruz. Fedakarlık yapıyoruz, futbolcularımızdan da bir miktar fedakarlık bekliyoruz. Bayramdan sonra görüşmelere yeniden başlayacağız\" dedi. Yeşil-kırmızılılarda sözleşmesi biten gurbetçi futbolcu Mahmut\'un Almanya\'da alt liglerden bir kulüple söz kestiği öğrenilirken, Mustafa Aşan ise askerlik engeli nedeniyle 3\'üncü Lig\'e forma giyemeyecek.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA TFFLigTayfun Abdülhamit HakanMetinKarşıyakaHakanFedakarlıkBayramdanYeşilkırmızılılardaMahmut AlmanyaMustafa Aşan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24