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Spor

Karşıyaka İbo'yu istiyor

Beko Basketbol Ligi ekibi Pınar Karşıyaka'nın, milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ı transfer etmek için girişimlere başladığı bildirildi...

08 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Beko Basketbol Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, İbrahim Kutluay'ı transfer etmek için girişim başlattı. Karşıyaka Kulübü Basketbol Şubesi Başkanı Mehmet Peköz, bir yandan 4. yabancı oyuncu arayışlarını sürdürürken, diğer yandan da İbrahim Kutluay gibi Türk Basketbolunun önemli bir değerini kadrolarına alabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Peköz, ''Gerek ülkemizde gerekse Avrupa'da kendini kabul ettirmiş, Türk Basketbolunun bu önemli değerini kadromuza dahil etmek istiyoruz. İbrahim Kutluay'ın transferi gerçekleşirse 4. yabancı oyuncuyu almaktan vazgeçeceğiz'' dedi.

Yeşil kırmızılı yöneticilerin geçtiğimiz sezonu Yunanistan'ın PAOK takımında geçiren ve Fenerbahçe Ülker'e dönmek istediğini açıklayan İbrahim Kutluay ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

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