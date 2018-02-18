Karşıyaka-Hacettepespor: 1-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (x), Barış Çardaklı (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (x) - Mustafa Değirmenci (x), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (x), Mustafa Aşan (xx) (Dk. 80 Fatih x), Arif (xx), Battal (xx), Mahmut (xx), Tayfun (x) (Dk. 68 Bartu x), Hakan (x) (Dk. 65 Doğukan xx)

HACETTEPESPOR: Yasin (xx) - Berat Aydoğdu (xx), Fethi (xxx), Rahmi Can (xxx), Alaaddin (xx), Çağrı (xx), Soner, Mahmut (x) (Dk. 51 Serdarcan x) Kadir (x) (Dk. 65 Mehmet x), Noyan (x) (Dk. 79 Orhan x), Hüseyin (x)

GOLLER: Dk. 37 Soner, Dk. 90 Fethi (Hacettepespor), Dk. 70 Mahmut (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Mahmut, Battal (Karşıyaka), Berat, Noyan, Fethi (Hacettepespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 23\'üncü hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan Karşıyaka evinde Play-Off potasındaki Hacettepespor\'a son dakika golüyle 2-1 yenilerek üst üste 3\'üncü mağlubiyetini aldı. Konuk ekibin gollerini 37\'nci dakikada Soner, 90\'ıncu dakikada Fethi atarken, ev sahibi ekibin tek sayısı 70\'inci dakikada Mahmut\'tan geldi. Bu sonuçlan Başkent temsilcisi 42 puana yükselirken, Karşıyaka 15 puanda kaldı.

Maçın son bölümünde Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan sinirlenerek saha kenarındaki bir topa sertçe vurdu. Meşin yuvarlak yedek kulübesinin yanında oturan bir polis memurunun yüzüne geldi. Arslan, daha sonra sağlık görevlilerinin buz tedavisi uyguladığı polis memurundan özür diledi. Karşıyaka\'da alınan yenilgi sonrası orta saha oyuncusu Battal gözyaşlarını tutamadı. Karşıyakalı futbolcular ve taraftarlar maçtan sonra hakem İlker Yasin Avcı\'ya tepki gösterdi. Müsabakayı 1549 biletli seyirci izledi.

(FOTOĞRAFLI)

26\'ncı dakikada Karşıyaka\'nın kazandığı serbest vuruşta sol çaprazdan Mahmut kaleyi düşündü, top az farkla üstten auta çıktı.

30\'uncu dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Soner\'in ortasında Hüseyin kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

36\'ncı dakikada Karşıyakalı Tayfun soldan şık çalımlarla rakibinden sıyrılıp içeri kesti, kale önünde Mustafa Aşan topa dokunamadı. Karşıyaka mutlak bir golden oldu.

37\'nci dakikada Hacettepespor golü buldu. Ceza yayı önünde topla buluşan Soner düzgün bir vuruşla kaleci Erhan\'ı avladı: 0-1.

43\'üncü dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Kaleci Yasin\'den sıyrılan Hakan, boş pozisyondaki Mahmut\'u gördü. Mahmut\'un vuruşunda rakip savunmadan Fethi topu çizgiden çıkardı. Dönen topta Battal kötü vurdu. İlk yarı Hacettepespor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54\'üncü dakikada sağdan Mahmut\'un ortasında Battal gelişine vurdu, top yandan auta gitti.

70\'inci dakikada Karşıyaka eşitliği sağladı. Sağdan Doğukan\'ın yerden pasında altı pasın önünde Mahmut meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

90\'ıncı dakikada Karşıyaka kalecisi Erhan\'ın yumrukladığı top kısa düştü. Pozisyonun devamında kale önünde Fethi kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2. Maç da bu skorla sona erdi.

