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Spor

Karşıyaka-Gümüşhanespor maçından notlar

Karşıyaka-Gümüşhanespor maçından notlar İZMİR, (DHA) TFF 2

03 Mart 2018 18:53

Karşıyaka-Gümüşhanespor maçından notlar

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig\'de üst üste 4 yenilgiyle düşme hattından bir türlü kurtulamayan Karşıyaka\'da yönetim takıma kritik maç öncesi para dopingiyle moral vermeye çalıştı. Kendi içinden 300 bin TL kaynak oluşturan yöneticiler, hem futbolculara para dağıttı hem de teknik heyet ve kulüp personelinin maaşlarını ödedi.
GRUPTA Hacettepe maçı sonrası tribünde aynı sezon içinde 5. kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf, güçlü rakibini taraftarından yoksun ağırladı. Ligde geçen hafta liderlikten inen Gümüşhanespor\'u ise az sayıda taraftarı destekledi. Kale arkasındaki Gümüşhane taraftarları Türk Bayrağı açarak “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” şeklinde tempo tuttu. Karşıyakalı futbolcular da şehitler için kollarına siyah bant taktı.
YEŞİL-kırmızılılarda altyapıdan profesyonel yapıldıktan sonra geçen hafta Pendikspor deplasmanında ilk kez 11\'de sahaya çıkarak ligdeki kariyerinin ilk golünü atan Doğukan, as kadrodaki yerine kaptırmadı. Teknik Direktör Cihat Arslan, 19 yaşındaki futbolcuyu yine ilk 11\'de sahaya sürdü. Cezası biten Battal ve Mahmut ilk 11’e dönerken, cezalı Fatih kadroda yer almadı. Tayfun ise kulübeye çekildi.

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