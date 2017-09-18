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Spor

Karşıyaka gençlere şans verecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

18 Eylül 2017 16:04

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'taki ilk yenilgisini Bandırmaspor deplasmanında 1-0\'lık skorla alan Karşıyaka, grupta 5 gün içinde üst üste oynayacağı iki kritik iç saha maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde gençlerini sahaya sürecek. Henüz sezon başında Can Erdem, Tayfun, Hakan, Erhan gibi önemli oyuncularının sakatlık problemlerinin yanı sıra kırmızı kart cezalarıyla boğuşan Kaf-Kaf, ligdeki önemli sınavlar arefesinde başka fire vermemek için kupada gençlerinden yararlanacak.

Teknik heyet, çarşamba günü 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Yeşil Bursa ile deplasmanda oynanacak kupa maçında ligde fazla şans bulamayan Harun, Fatih, Ersagun, Mustafa Değirmenci, Mehmet, Batuhan, Bartu gibi gençlerini sahaya sürecek. Kupa sınavının ardından ligde 23 Eylül Cumartesi günü Niğde Belediyespor\'u, 27 Eylül Çarşamba günü ise Bugsaşspor\'u ağırlayacak yeşil-kırmızılı ekip, bu iki karşılaşmadan 6 puanla çıkarak Play-Off yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.

Lisans için ek süre talebi

KARŞIYAKA, 2. Lig ve 3. Lig\'deki bazı kulüplerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF), Ulusal Kulüp Lisansı\'nı yenilemek için 20 Eylül\'e uzatılan ek sürenin bir kez daha uzatılması talebinde bulundu. TFF, daha önce 31 Temmuz\'da dolan ek süreyi 20 Eylül\'e uzatmıştı. Sportif, altyapı, personel, hukuki, idari ve mali kriterleri çarşamba gününe kadar yerine getirip belgelerini TT\'ye teslim edemeyen kulüpler, süre uzatılmazsa 3 puan silme cezası alacak. Geçtiğimiz günlerde de FIFA, eski futbolculardan Banahene\'nin ödenmeyen 56 bin 500 euro alacağı nedeniyle Karşıyaka\'nın 3 puanının silinmesine karar vermişti.

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