Karşıyaka 'galibiyet' hasretine son vermek istiyor

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zirve takipçisi Gümüşhanespor\'a cumartesi günü düşme hattından kurtulma yarışında konuk olacak Karşıyaka\'da Onur forma giyemeyecek.

Arka adalesinde sertleşme olan sol bek, kadroya dahil edilmeyecek. Yeşil-kırmızılılarda cezası biten Abdülhamit ise kadroda olacak. Grupta 5 maçtır kazanamayan, deplasmanda ise geçen sezon 5 Şubat\'ta oynanan Erciyesspor randevusundan sonra 10 maçtır galip gelemeyen Karşıyaka, Gümüşhane önünde çifte hasretine son vermeye çalışacak.

Puan silme cezaları ve ligdeki kötü tabloyla çok sıkıntılı bir süreçten geçen Karşıyaka\'da yönetim ve Karşıyaka Belediyesi\'nin maç öncesi açıkladığı 100 bin TL primin yanında taraftarlar da mücadeleye akın edecek. Karşıyaka\'da taraftarlar, takımın yanında olarak moral aşılamak için maçın oynanacağı İzmir\'e 1379 kilometre uzaklıktaki Bayburt\'a otobüslerle gidecek. Teknik Direktör Atilla Güneş, \"Böyle zorlu bir deplasmanda alacağımız galibiyet bize sıçrama yaptırır\" dedi.