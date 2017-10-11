T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka 'galibiyet' hasretine son vermek istiyor

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Gümüşhanespor'a cumartesi günü düşme hattından kurtulma yarışında konuk olacak Karşıyaka'da Onur forma giyemeyecek

11 Ekim 2017 17:28

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zirve takipçisi Gümüşhanespor\'a cumartesi günü düşme hattından kurtulma yarışında konuk olacak Karşıyaka\'da Onur forma giyemeyecek.
Arka adalesinde sertleşme olan sol bek, kadroya dahil edilmeyecek. Yeşil-kırmızılılarda cezası biten Abdülhamit ise kadroda olacak. Grupta 5 maçtır kazanamayan, deplasmanda ise geçen sezon 5 Şubat\'ta oynanan Erciyesspor randevusundan sonra 10 maçtır galip gelemeyen Karşıyaka, Gümüşhane önünde çifte hasretine son vermeye çalışacak.
Puan silme cezaları ve ligdeki kötü tabloyla çok sıkıntılı bir süreçten geçen Karşıyaka\'da yönetim ve Karşıyaka Belediyesi\'nin maç öncesi açıkladığı 100 bin TL primin yanında taraftarlar da mücadeleye akın edecek. Karşıyaka\'da taraftarlar, takımın yanında olarak moral aşılamak için maçın oynanacağı İzmir\'e 1379 kilometre uzaklıktaki Bayburt\'a otobüslerle gidecek. Teknik Direktör Atilla Güneş, \"Böyle zorlu bir deplasmanda alacağımız galibiyet bize sıçrama yaptırır\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞİZMİR DHA TFFLig Beyaz GrupGümüşhanesporKarşıyaka OnurArkaYeşilkırmızılılardaAbdülhamitGruptaErciyessporKarşıyaka GümüşhanePuanKarşıyakaKarşıyaka BelediyesiTLBayburtTeknik Direktör Atilla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24