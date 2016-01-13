Karşıyaka-Galatasaray maçının skoru son 10 dakikada belli oldu: 1 - 3

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası E grubunda ilk maçta evinde 3-1 mağlup ettiği Karşıyaka'yı deplasmanda da aynı skorla mağlup etti.

84. dakikaya kadar golsüz devam eden maçta sarı kırmızılılar 84 ve 85'inci dakikada Chedjou, 89. dakikada ise Sinan Gümüş'ün ayağından 5 dakikada bulduğu 3 golle maçı çevirdi. Karşıyaka'nın tek sayısı ise 90+2'de penaltıdan Necati ile geldi. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 12'ye çıkararak gruptan çıkmayı garantiledi.

Maçın önemli anları

22. dakikada sağ kanattan yapılan ortada uzak mesafeden Emre Çolak'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

46. dakikada Carole'un sol kanattan yaptığı ortada Sinan Gümüş'ün ıskaladığı topu önünde bulan Emre Çolak, sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan direkten döndü. Dönen topa hamle yapan Umut Bulut'un şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

48. dakikada sol kanattan Zeki Korkmaz'ın kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunamadığı top kaleci Cenk Gönen'in müdahalesiyle kornere çıktı.

69. dakikada hızlı gelişen Karşıyaka atağında Ali Kemal Özkan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

77. dakikada Olcan Adın'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Koray Günter'in kafa vuruşunda top direğe çarpıp üstten dışarı çıktı.

84. dakikada Galatasaray öne geçti. Olcan Adın'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa yükselen Chedjou, kaleci Ersin Aydın'ın boşa çıktığı pozisyonda, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

85. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Olcan Adın'ın kullandığı köşe vuruşunda Chedjou bir kez daha kafayla topu filelere gönderdi: 0-2.

88. dakikada Olcan Adın'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Sinan Gümüş, takımının 3. golüne imza attı: 3-0.

90+2. dakikada Tayfun Pektürk'ün ceza alanı içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Necati Ateş, takımının tek golünü kaydetti: 3-

Maçın künyesi

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Muhammet Yumak

Karşıyaka: Ersin Aydın, Serkan Kurtuluş, Ersin Veli, Muhammet Öztekin, Ali Kemal Özkan, Zeki Korkmaz (Dk. 87 Erdal Alıcı), Fehim Serçe (Dk. 66 Ömer Can Sokullu), Anıl Çıracı, Okan Şahingöz (Dk. 76 Tayfun Pektürk), Necati Ateş, Taha Balcı

Galatasaray: Cenk Gönen, Tarık Çamdal, Koray Günter, Chedjou, Carole, Sinan Gümüş, Rodriguez, Jem Paul Karacan, Yasin Öztekin (Dk. 64 Olcan Adın) , Emre Çolak (Dk. 64 Donk), Umut Bulut (Dk. 70 Volkan Pala)

Goller: Dk. 84 ve 85 Chedjou, Dk. 88 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 90+2 Necati Ateş (penaltıdan) (Karşıyaka)

Sarı kart: Dk. 88 Tayfun Pektürk (Karşıyaka)