Karşıyaka filesine teknik takviye

İZMİR, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1\'inci Ligi A Grubu\'nda 5\'te 5 yaptıktan sonra üst üste 3 mağlubiyet alarak 8\'inci sıraya gerileyen Karşıyaka\'da teknik ekibe takviye yapıldı. Antrenör Tamer Çamlıbel\'in yardımcılığına eski voleybolcu Gökhan Öner getirildi. 28 senelik voleybol kariyerinde SSK, Arçelik, Emlak Bankası, Halkbank, Fenerbahçe, Arkasspor, Tofaş, Maliye Piyango, Konak Belediyespor ve BAL Spor’da forma giyen, 250\'nin üzerinde milli maça çıkan Öner göreve başladı. Gökhan Öner, genç milli takımda da antrenörlük görevini üstlendi. Yıldız takım antrenörü Zehra Yaman da A Takıma alındı.

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