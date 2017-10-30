Karşıyaka filede pes etmiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu\'nda evindeki İzmir derbisinde Rota Koleji\'ni 2-1 geriye düştüğü maçta tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Karşıyaka, 5\'te 5 yaparak zirve takibini sürdürdü. Kaf-Kaf, 3. haftada konuk ettiği Sarıyer Belediyespor karşısında da 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu çevirmeyi başarıp sahadan 3-2\'lik galibiyetle ayrılmıştı. Lider Manisa Büyükşehir Belediyespor\'la birlikte ilk 5 haftayı namağlup tamamlayan iki takımdan biri olan yeşil-kırmızılılar, 29 Ekim\'de Rota Koleji karşısında sahaya ellerinde bayraklarla çıkarak alkış topladı.

Tribündeki taraftarlar da Ay-Yıldızlı bayraklarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndan geçen sezondan bu yana oynadığı son 19 karşılaşmada bileği bükülmeyen Karşıyaka\'nın iç sahadaki galibiyet serisi 630 güne çıktı. Tamamı altyapısından yetişen genç voleybolcularla mücadele eden İzmir ekibini tribünden destekleyen Saruhanlı Belediyespor küçük kız takımının voleybolcuları, Antrenör Tamer Çamlıbel\'e çiçek verdi. \"Zübeyde Hanım\'ın Kızları\" olarak anılan Karşıyaka, cumartesi günü Bahçelievler\'e konuk olacak.

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