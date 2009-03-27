Karşıyaka eriyor: 1-1

Bank Asya 1. Ligi'nde haftanın açılış maçında, son 3 haftada 7 puan kaybeden Karşıyaka, sahasında Giresunspor'la berabere kaldı.



Bank Asya 1'nci Ligi'nde, son 3 haftada 7 puan kaybeden Karşıyaka, Giresunspor önünde galibiyeti koruyamadı: 1-1. Yeşil-kırmızılı ekip, 5 bin 594 biletli seyircinin izlediği karşılaşmanın 64. dakikasında Aydın'ın kafa golüyle öne geçti, ancak 72'nci dakikada Fırat'ın golüne engel olamadı. İzmir temsilcisi 46 puana ulaşırken, tehlike hattından uzaklaşmaya çalışan Giresunspor, puanını 31 yaptı.



17'nci dakikada, Eser sağ kanattan İbrahim'den sıyrılarak ceza sahasına orta yaptı, Yunus yakın mesafeden gelişine sert vurdu, üstten aut.



19'ncu dakikada Cihan'ın derinlemesine pasıyla buluşan Eser, ceza sahası içinde topu kontrol edip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak kaleci Metin'de kaldı. 32'nci dakikada Yusuf'un ara pasında Fırat ceza sahasına girip sert vurdu, yandan aut. 64'ncü dakikada Emre'nin soldan kullandığı korner atışında gerilerden gelen Aydın topa çok iyi yükseldi ve kafayı çaktı: 1-0. 72'nci dakikada Ahmet Çağıran'ın hatasından yararlanarak topla ceza sahasında buluşan Fırat, Fuat ve Ahmet Solakel'e rağmen kaleci Kerem'i avladı: 1-1.



76'ncı dakikada, KSK defansının arkasında topla buluşan Muzaffer, kaleci Kerem'le karşı karşıya kalıp şutunu çekti, meşin yuvarlak yan direği yalayarak auta çıktı.



