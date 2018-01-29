Karşıyaka destek turlarında

İZMİR, (DHA) - KARŞIYAKA\'da Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yeni yönetim, Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel ve Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'ı ziyaret etti. Yeşil-kırmızılılar, ziyaretlerde Yücel ve Akpınar\'a üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye etti. Karşıyaka yönetimi, Belediye Başkanı Akpınar\'dan basketbol ve futbol takımlarının altyapıları ile spor okullarının yararlanmaları için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki küçük salon ve belediye tarafından Örnekköy Zübeyde Hanım Mahallesi\'nde yaptırılan Karşıyaka Efsaneleri Futbol Sahası\'nı talep etti. Akpınar, kulübe yetkisi dahilinde elinden gelen her türlü desteği vereceğini açıkladı.

FOTOĞRAFLI