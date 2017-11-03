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Spor

Karşıyaka çıkış arıyor

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır galibiyete hasret kalan, 6 puanı da borçları nedeniyle silinince 2 puanla düşme hattında son sıraya demir atan Karşıyaka, alt sıralardan kurtulma savaşını yarın zirvedeki Şanlıurfaspor önünde başlatmaya ç

03 Kasım 2017 14:08

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 8 maçtır galibiyete hasret kalan, 6 puanı da borçları nedeniyle silinince 2 puanla düşme hattında son sıraya demir atan Karşıyaka, alt sıralardan kurtulma savaşını yarın zirvedeki Şanlıurfaspor önünde başlatmaya çalışacak.
Atatürk Stadı\'nda Serdar Akkoçoğlu\'nun yöneteceği mücadele saat 13.30\'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda arka adalesinde sakatlık bulunan Onur dışında eksik yok. Bilet fiyatları 15 TL olarak açıklandı.
Yeni teknik patronu Halim Okta yönetiminde İzmir\'de ilk kez taraftarının önüne çıkacak Karşıyaka, grupta 10 maçta 1 galibiyet alabildi. Yeşil-kırmızılılar, son 5 maçın 4\'ünden beraberlikle ayrıldı. Şanlıurfaspor ise 21 puanla Gümüşhanespor ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Geçen hafta Kahramanmaraş deplasmanında galibiyeti son anda kaçırdıklarını hatırlatan teknik direktör Halim Okta, \"Alınacak tek galibiyet bile takıma moral aşılayacak\" dedi.
 

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