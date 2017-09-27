Karşıyaka-Bugsaşspor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) -

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Karşıyaka, Bugsaşspor\'u konuk ediyor. İzmir Atatürk Stadyumu\'nda Saat 19.00\'da başlayan mücadelede Karşıyaka\'da dizindeki sakatlığı sebebiyle ilk 3 maçı kaçıran Can Erdem, Bugsaşspor karşılaşması ile yeniden 11’e döndü. Teknik direktör Atilla Güneş, iyileşen tecrübeli golcüyü ilk kez 11’de sahaya sürerken Mahmut\'u ise yedek kulübesine çekti.

Yeşil-kırmızılılarda FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'ndan alınan toplam 6 puan silme cezası ve ligdeki üst üste 2 mağlubiyet, taraftarın desteğini azaltmadı. Hafta içi mesai çıkışında oynanan maçta tribünde 2 bine yakın coşkulu taraftar takımlarını destekledi. Maç öncesi takımı el ele tribüne çağırarak moral veren taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla destek olmaya çalıştı. Taraftarlar ilk yarıda yenilen üçüncü golden sonra ise oyuncuları yuhaladı.

Futbolun sponsoru da olan Şube Başkanı Şevket Pehlivan’ın görevinden istifa ederek sponsorluğu da feshedeceğini açıkladığı Karşıyaka, maça yine formasının sırtında Pehlivan\'ın firması HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın reklamıyla çıktı. Başkan Mutlu Altuğ, maça gelmedi.