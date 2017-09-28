Karşıyaka-Bugsaşspor: 2-3

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Şenol Bektaş (xx), Murat Altan (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (xx) – Abdülhamit (xx), Cenk (x), Metin (x), Onur (x), Arif (x) (Dk. 83 Hakan), Mustafa Aşan (xx), Ali Say (xx), Battal (xx), Tayfun (x) (Dk. 46 Mahmut xxx), Can (xxx)

BUGSAŞSPOR: Oğuz (xx) – Yavuzhan (xxx), Rıza (xx), İskender (xxx) (Dk. 67 Kerem x), Cebrail (xx), Sinan (xxx), Cenk (xx), Ömer (xxx) (Dk. 63 Mehmet Çakır x), Samet (xx), Erkan (xxx) (Dk. 87 Mustafa), Yıldıray (xx)

GOLLER: Dk. 19 İskender, Dk. 40 ve 45+1 Erkan (Bugsaş) - Dk. 52 ve 70 Can (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Onur, Metin, Arif, Mustafa Aşan, Mahmut (Karşıyaka), Oğuz, Kerem (Bugsaş)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Karşıyaka, üst üste üçüncü yenilgisini evinde Bugsaşspor karşısında aldı, düşme hattında kaldı: 2-3.

Atatürk Stadı\'nda oynanan karşılaşmada 19\'unda dakikada İskender, 40 ve 45+1\'inci dakikalarda Erkan’ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 yenik kapatan Kaf-Kaf’a ikinci yarıda Can’ın 53 ve 70\'inci dakikalarda attığı 2 gol puan için yetmedi. Grupta Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu’ndan aldığı 3 puan silme cezası henüz uygulanmayan Kaf-Kaf, 1 puanla düşme hattında kalırken Bugsaş, puanını 10\'a çıkardı. Maç sonrası futbolcuları tribüne çağırıp moral aşılayan taraftarlar yönetimi ise istifaya davet etti.

19\'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Ömer ceza sahasına doldurdu, İskender, altı pas içinde topun gelişine dokunup ağları havalandırdı: 0-1.

23\'üncü dakikada Karşıyaka’nın rakip kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Abdülhamit geçti. Abdülhamit’in sert vuruşu üstten auta çıktı.

40\'ıncı dakikada fark 2’ye çıktı. Bugsaşlı Yıldıray’ın ceza sahası sol çaprazdan şutu kaleci Erhan’dan döndü. Erkan, önünde bulduğu topu Karşıyaka defansının arasından ağlara yolladı: 0-2.

45+1\'inci dakikada Bugsaşspor bomboş pozisyonda gelip üçüncü golü buldu. Sol kanattan bomboş hareketlenen Ömer, Erhan\'ı geçip kale önündeki Erkan\'ı gördü. Erkan, boş kaleye yuvarladı: 0-3.

İlk yarı bu skorla bitti.

52\'nci dakikada Karşıyaka umutlandı. Abdülhamit\'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunu Can kafayla dokunup tamamladı: 1-3.

70\'inci dakikada fark bire indi. Ali Say sağ kanatta sıfırdan kesti, Can, ceza sahası içinde gelişine voleyi çakıp kaleci Oğuz’u avladı: 2-3.

Başka gol olmayınca maç bu skorla sonuçlandı.