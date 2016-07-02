Karşıyaka Belediyesi’nden çalışanlarına yüzde 20 zam

Karşıyaka Belediyesi, memuruna yüzde 20 zam yaptı. Ayrıca engelli memurların maaşlarına da artı 150 lira ek yapılması kararlaştırıldı.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Belediyemizde iş barışını en yüksek seviyeye taşımak için gayret gösteriyoruz. İki yılda yüzde 45 dolaylarında zam oranı gerçekleştirdik. Hükümetler yüzde 3 artı 3 ile yüzde 6'lık zamlar yaparken, biz kendi bütçemizi zorlayıp çalışanlarımıza daha iyi şartlar sağlayabilmenin peşindeyiz” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, Karşıyaka Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında, belediyenin tüm memurlarını kapsayan Toplu Sözleşme imzalandı. Bayram öncesi verilen yüzde 20 zam, Karşıyakalı memurların yüzünü güldürdü.

İmzalanan toplu sözleşmeye göre; memur maaşlarına ek verilen sosyal denge tazminatına 250 lira zam yapıldı. Bu yıl ilk kez; birinci derece yakınını kaybeden memurlara bir kereye mahsus 2 bin lira yardım yapılması ve yüzde 60 ve üzeri engelli çocuğu bulunan personelin maaşına da artı 150 lira ek yapılması kararı da sözleşmede yer aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın memurların izinli olması ve ayrıca tüm memurların, yılda bir kez, tam teşekküllü hastaneden check-up yapma hakkı kazanması da memurların yüzünü güldürdü.

“Başarılar, hepimizin eseridir”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Belediyemizde iş barışını en yüksek seviyeye taşımak için gayret gösteriyoruz. İki yılda yüzde 45 dolaylarında zam oranı gerçekleştirdik. Hükümetler yüzde 3 artı 3 ile yüzde 6'lık zamlar yaparken, biz kendi bütçemizi zorlayıp çalışanlarımıza daha iyi şartlar sağlayabilmenin peşindeyiz. Tüm Yerel-Sen ile imzaladığımız bu sözleşmeyle de personelimize bir nebze olsun bayram sevinci yaşatmak istedik. Belediye Başkanı olarak, her zaman ekibimle gurur duydum. Elde ettiğimiz başarılar, bir kişinin değil tüm çalışan arkadaşlarımın eseridir. Emeğin yanında olmaya ve emekçinin hakkını sonuna kadar vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Teşekkür ediyoruz”

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Cengiz Gülebay ise “Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'de hizmetleriyle, halka verdiği önemle, halkın sevgisiyle öne çıktı. Belediyemizin güzide çalışanlarının sendikamıza katılmış olması da bize onur ve gurur verdi. Belediye Başkanımıza, sınırlı şartlar altında yapılan yüzde 20'lik artış için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

En düşük maaş 3 bin 750 lira



Yapılan zamlarla Karşıyaka Belediyesi’nde en düşük memur maaşı 3.500 TL’den 3.750 TL’ye, en yüksek memur maaşı 5.500 TL’den 5.750 TL’ye yükseldi.