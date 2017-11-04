Karşıyaka Başkanı Altuğ'dan açıklama

İZMİR, (DHA)

Karşıyaka Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ, son dönemde kulüpte yaşanan bazı gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Geçen sezon basketbol şube başkanlığı görevinden alınan Turgay Büyükkarcı\'nın tekrar şubenin başına geçmesi konusunda görüşmesi ya da aracı göndermesinin söz konusu olmadığını belirten Altuğ, 15 Kasım\'da gerçekleştirilecek mali kongre öncesinde kulübün borç yapılanması sistemleri üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti.

\"Yurtiçi ve yurtdışında finans sistemleri modeli ve kaynakları üzerine görüşmeler yaparak yoğun bir tempoda çalışmaktayız\" diyen Altuğ, \"Bu hafta itibari ile camiamıza ve taraftarlarımıza bu yönde yaptığımız çalışmalar hakkında arka arkaya açıklamalar yapacağım. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım Karşıyaka\'ya ortak aramıyoruz. Çözüm ortakları ve finansörler arıyoruz. İnanıyorum ki stadımızın önündeki engelleri ve engelleyenleri aşmamız sayesinde 15 bin kişilik stadımızın yapılacak olması kulübümüz için tarihi bir dönemeç olup, bu yeni değerimiz, borç yapılanmamız için önümüzde çok önemli bir koz ve güç olacaktır\" ifadelerini kullandı.

Altuğ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

\"Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili maalesef hep dedikodu üretildi. Bu dönemde yapılan eleştirilerin bizi birleştirmeye değil, ayrıştırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Kısaca burada bir öz eleştiri yapmak gerekirse özellikle sponsorluk ve finans modelleri üzerine yaptığımız görüşmelerde maalesef gizlilik prensipleri taahhüdü kuralı gereği camiamıza net açıklamalar yapamamak, bilgi kirliliği ve dedikodu oluşmasına yaradı. Bugün itibari ile basın ve kamuoyunu açıklamalarımız ile gerekli bilgileri direkt birinci ağızdan ve yorumsuz bilgilendireceğiz. Yerel basınımızla ayda bir veya iki kere bir araya gelerek direk diyalog kuracağız. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirmeyi planladığımız sunum toplantısı ile kongre öncesi camiamızı bilgilendireceğiz. Karşıyakamızın bugünlerde sakin ve birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Bizler bunu hep birlikte başarıp Karşıyakamızı layık olduğu yerlere bir an önce yükselteceğiz.\"