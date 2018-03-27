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Karşıyaka Atatürk'e döndü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 8 yenilgiyle küme düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka, kalan kritik iç saha maçlarını Menemen'de oynama projesini rafa kaldırdı

27 Mart 2018 16:59

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst üste 8 yenilgiyle küme düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka, kalan kritik iç saha maçlarını Menemen\'de oynama projesini rafa kaldırdı. 
Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin\'le geçen ay görüşerek bu hafta 1 Nisan Pazar günü oynanacak Nazilli Belediyespor ve 29 Nisan\'daki Fethiyespor maçlarını yenilenen Menemen İlçe Stadı\'nda yapmak için söz alan Karşıyaka, kötü gidişat üzerine bu fikirden vazgeçti. 
Yeşil-kırmızılı ekip, kendisi gibi düşme hattında bulunan Nazilli\'yi pazar günkü Ege derbisinde yine Atatürk Stadı\'nda konuk edecek. Sezonun bitimine 6 hafta kala kurtuluş hattındaki Fethiyespor\'un 10 puan gerisine düşen Karşıyaka\'nın grupta üst üste çıkacağı Nazilli ve Altay derbilerinin ardından kümede kalma umudunu matematiksel olarak yitirip 38 yıl sonra resmen TFF 3\'üncü Lig\'e düşme ihtimali bulunuyor. 
Öte yandan Karşıyaka\'da Nazilli sınavı öncesi Mustafa Aşan, Cenk ve Hakan\'ın cezaları bitti.
 

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