Karşıyaka Antalya'yı devirdi



Pınar Karşıyaka, Beko Basketbol Ligi'nin dördüncü haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni sahasında 73-64 mağlup etti.





Beko Basketbol Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 73-64 yendi.



Müsabakanın başında Williams'ın bulduğu sayılarla etkili olan Pınar Karşıyaka, rakibi karşısında 6. dakikada 5 sayılık farka (13-8) ulaştı. Bu dakikadan sonra hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Antalya Büyükşehir Belediyesi, periyodun bitimine iki dakika kala 14-14 beraberliği yakaladı. Bu dakikadan sonra birer basket daha bulan iki takım, ilk periyotu 16-16 berabere tamamladı.



İkinci periyodun başında her iki takım da karşılıklı hücumlarla sayılar bulurken, evsahibi takım genç Furkan'ın pota altından bulduğu basketle 15. dakikada 23-21 öne geçti. Son bir dakikasına 30-30 beraberlikle girilen karşılaşmanın ilk yarısını Pınar Karşıyaka, Ömer'in bulduğu 3 sayılık basketle 33-30 önde tamamladı.



Üçüncü periyodun ilk 5 dakikasında Melvin ve King ile sayılar bulan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Pınar Karşıyaka, Hakan, Benton ve Mims ile cevap verirken, oyunun 25. dakikası 40-40 berabere geçildi.



Periyodun bitimine 2,5 dakika kala 49-42 öne geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, periyodu da 55-49 önde tamamladı. Konuk ekipte bu periyotta King 3, Melvin ise 4 kez 3 sayılık atış kaydederken kazanılan 25 sayının hepsini bu iki oyuncu attı.



Son periyotta farkı kapatmak için çabalayan Pınar Karşıyaka, Mims'in sayılarıyla bitimine 6,5 dakika kala aradaki farkı 2 sayıya kadar (57-59) indirdi. Hakan Köseoğlu'nun faul atışlarındaki başarısıyla beraberliği yakalayan Pınar Karşıyaka, daha sonra Pastal ve Benton ile sayılar buldu ve maçın bitimine 3 dakika kala 64-61 öne geçti.



Bu dakikadan sonra savunmada iyi bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, Benton ve Williams'ın etkili oyunuyla rakibini 73-64 mağlup etti.



PINAR KARŞIYAKA: 73 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 64

Salon: Karşıyaka

Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Semih Vural xx



Pınar Karşıyaka: Williams xxx 19, Hakan xxx 9, Pastal xxx 7, Mims xxx 15, Benton xxx 12, Gökper xx, Ömer xx 3, Nehir xx 2, Furkan xx 2, Brown xx 4



Antalya Büyükşehir Belediyesi: Hadi xx 2, Ümit xx 4, Douthit xx 5, Green xx 12, King xxx 17, Nedim x 2, Mustafa Kemal x 6, Melvin xxx 16



1. Periyot: 16-16



İlk Yarı: 33-30

3. Periyot: 49-55

5 Faulle çıkan: 38.59 Pastal (Pınar Karşıyaka)

