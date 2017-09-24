Karşıyaka ağır yaralı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

FIFA ve Futbol Federasyonu Lisans Kurulu\'nun toplam 6 puan silme cezası kestiği Karşıyaka, 2. Lig Beyaz Grup\'ta üst üste ikinci yenilgisini evinde tek golle Niğde Belediyespor\'dan alınca komaya girdi. Eski futbolcularından Banahene\'ye ödeyemediği 230 bin TL borcu ve Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için sahada kazandığı puanları puan tablosunda silinen Kaf-Kaf, ligdeki kötü gidişle iyice demoralize oldu. Grupta sezon başından bu yana kazandığı 4 puanın 3\'ü resmen silinince 1 puanla düşme hattına gerileyen yeşil-kırmızılı ekip, Federasyon, lisans kriterlerini yerine getiremediği için kestiği cezayı da uygulayınca eksi 2 puanla son sıraya demir atacak.

Banahene cezasının kaldırılması için CAS\'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) resmi başvuruyu yapan Karşıyaka, Ganalı futbolcuya ise henüz alacağını yatırmadı. Karşıyaka, eski futbolcusu Okan Şahingöz\'ün halen ödenmeyen 400 bin TL\'ye yakın yetiştiricilik bedeli nedeniyle de puan silme cezası almanın eşiğinde. Okan\'ın, Türkiye\'ye gelmeden önce 3 farklı kulüpte oynaması nedeniyle, gelmesi beklenen cezanın 9 puana kadar çıkma ihtimali yeşil-kırmızılıları korkutuyor. Öte yandan 5 yıl boyunca Karşıyaka\'nın, Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu ve Spor Toto gelirlerini alma şartıyla kulübün tüm borcunu kapatması gündeme gelen fon şirketi konusunda da somut bir hamle atılmadı.



Güneş patladı

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Atilla Güneş, Niğde Belediyespor mağlubiyetiyle sinirden çılgına döndü. Bandırmaspor yenilgisinden sonra evindeki 6 maçlık galibiyet serisini de Niğde karşısında sonlandıran Kaf-Kaf\'ta Güneş, hem devre arasında hem maç sonunda futbolcularına sert çıktı. 10 kişi kalan rakip karşısında iç sahada alınan mağlubiyetin utanç verici olduğunu söyleyen Atilla Güneş, \"Sahada kazanma adına hiçbir şey yapmadık. Galibiyeti hak etmedik. Geçen hafta Bandırma\'da yenilsek de çok iyi oynamıştık. Takımdaki bu düşüşe anlam veremedim\" dedi. Karşıyaka, çarşamba günü Bugsaşspor\'la İzmir\'de oynanacak maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



