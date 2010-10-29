-KARŞIYAKA: 3 - KAYSERİSPOR: 2 İZMİR (A.A) - 28.10.2010 - Ziraat Türkiye Kupası play off turunda normal süresi 1-1 biten müsabakada uzatma bölümünde Kayserispor'u 3-2 yenen Karşıyaka, gruplara kaldı. Müsabakanın ikinci yarısında yağış etkisini yitirirken, sahanın zemini ağırlaştı. Kayserispor, ikinci devrenin ilk 20 dakikasında rakip yarı sahada daha fazla bulunmasına rağmen etkili gol pozisyonu üretemedi. 65. dakikada Erhan'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Ronieli'nin vuruşunda top üst direkten döndü. 70. dakikada Karşıyaka'nın golü geldi. Ani gelişen Karşıyaka atağında sol kanattan Erhan'ın pasıyla hareketlenen Tiago, topla birlikte ceza alanında kaleci Souleymanou'yu da geçtikten sonra güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 72. dakikada Selim Teber'in ceza alanı dışından attığı sert şut kaleci Okan'da kaldı. 82. dakikada Tiago'nun sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Erhan'ın vuruşunda topu kaleci kurtardı. 90. dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Furkan'ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada kale çizgisinin önünde Okan Karabulut'un elinden kaçırdığı top Ali Bilgin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. 94. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Abdulkadir'in topuk pasında topla buluşan Zalayeta topu ağlara gönderdi: 2-1. 111. dakikada Karşıyaka beraberliği yakaladı. Sağ kanatta korner çizgisine yakın yerde Tiago'nun düşürülüşüyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Mustafa Sevgi'nin doğrudan kaleye gönderdiği top, sol kale direğine de çarparak ağlarla buluştu: 2-2 113. dakikada Karşıyaka bir kez daha öne geçti. Tiago'nun pasında ceza alanında topla buluşan Barış, düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 3-2. Müsabakayı 3-2 galip tamamlayan Karşıyaka, gruplara kaldı. Stat: Altay Alsancak Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serdar Akçer xx, Hakan Yemişken xx Karşıyaka: Okan Karabulut x, Ayhan xx, Tolga xxx, Aykut xx, Fırat xx (Dk. 73 Mustafa Sevgi xxx), Erdi xx, Baykal xx, Gökhan xx, Erhan xxx (Dk. 97 Barış xxx), Osman xx (Dk. 64 Tiago xxx), Ronielli xx Kayserispor: Souleymanou x, Hamza xx (Dk. 46 Eren xx), Serdar xx, Amisulashvili xx, Hasan Ali xx, Ömer Hasan xx, Savaş x (Dk. 65 Furkan x), Selim Teber xx, Abdullah x (Dk. 74 Abdulkadir x), Ali Bilgin xx, Zalayeta xx Goller: Dk. 70 Tiago, Dk. 111 Mustafa Sevgi, Dk. 113 Barış (Karşıyaka), Dk. 90 Ali Bilgin, Dk. 94 Zalayeta (Kayserispor) Sarı Kartlar: Dk. 49 Osman, Ayhan (normal sürenin bitiminin ardından) (Karşıyaka), Dk. 90+3 Eren, Dk. 106 Serdar (Kayserispor)