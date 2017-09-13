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Spor

Karşıyaka 16 günde 5 maç oynayacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta önemli oyuncularının sakatlık ve ceza problemleriyle boğuşmasına rağmen sezonun ilk iki haftasından 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puan çıkaran Karşıyaka'yı 16 gün içinde birbirinden zorlu 5 maç bekliy

13 Eylül 2017 17:22

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta önemli oyuncularının sakatlık ve ceza problemleriyle boğuşmasına rağmen sezonun ilk iki haftasından 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puan çıkaran Karşıyaka\'yı 16 gün içinde birbirinden zorlu 5 maç bekliyor.
Ligde cumartesi günü grubun iddialı takımlarından Bandırmaspor\'a konuk olacak olan Karşıyaka, ardından 20 Eylül Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası\'nda yine deplasmanda Yeşilbursa\'yla karşılaşacak. İzmir\'de üst üste 23 Eylül Cumartesi günü Niğde Belediyespor\'u, 27 Eylül Çarşamba günü ise Bugsaşspor\'u ağırlayacak yeşil kırmızılı ekip, yoğun etabı 1 Ekim\'deki Hacettepe deplasmanıyla noktalayacak.
Neredeyse her 3 günde bir maça çıkacağı zorlu periyodu en az kayıpla geçmeyi hedefleyen Karşıyaka\'da dizindeki sakatlık yüzünden ilk iki hafta forma giyemeyen takımın en önemli gol silahı Can Erdem, henüz iyileşmedi. Bandırmaspor ve Yeşilbursa sınavlarında da forma giyemeyeceği bildirilen tecrübeli yıldızın 23 Eylül\'deki Niğde mücadelesinde sahada olacağı açıklandı.
Karşıyaka\'da son Sakaryaspor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ön libero Arif de bu hafta Bandırma\'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Atilla Güneş, \"Zorlu periyoda ligin en güçlü takımlarından birine konuk olarak başlayacağız. Kazanmak istiyoruz\" dedi.

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