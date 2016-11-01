Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, 104. yaşını kutluyor.

Karşıyaka Mumaresei Bedeniye Kulübü adıyla Kasım 1912'de, Kadızade Zühtü Işıl, Kadızade Raşit, Süreyya İplikçi, Refik Civelek, Osman Nuri ve Örnekköylü Hüseyin'in bir araya gelmesiyle kurulan Karşıyaka Spor Kulübü, birçok branşta faaliyetini sürdürüyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Karşıyaka Spor Kulübünün, bir spor kulübünden de öte bir kültür ve yaşam biçimi olduğu ifade edildi.

Kulübün öncelikli hedefinin, bu kültürü yaşatmak ve camianın tarihine sahip çıkmak olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her branştan sporcularımızın da bu tarihin ve kültürün nasıl, ne zor şartlarda günümüze kadar geldiğini, yüzyılı aşmış tarihlerini bilmeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Kutsal formamızda taşıdığımız ay-yıldızın, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisi tarafından verildiği bilinciyle mücadele etmeleri, bu emanetin bu kültürün olmazsa olmaz bir parçası olduğu bilincini sporcularımıza, taraftarlarımıza anlatmak ve göstermek bizlerin asli görevidir.



Gode Cengizlerden Gazcı Erollara, Lemi Yerlilerden Bulut'una, Ekrem'inden Kalaycı Yılmaz'ına ve daha birçok bu kültüre hizmet etmiş yürekleri, yaşanmışları, şimdiye kadar bu camiayı ayakta tutan en büyük etkendir. İlk günden bugüne kadar, cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, azimli ve ahlaklı nesiller yetiştirme hedefinde olan ve bu hedefte elde ettiği başarıların haklı gururunu yaşayan Karşıyaka Spor Kulübünün 104. yaşı kutlu olsun."