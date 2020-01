Karşıyaka 1 puandan memnun

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayan takımın en önemi hücum silahları Can ve Tayfun\'dan yoksun çıktığı ilk maçında deplasmanda Sakaryaspor\'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, olumlu sinyaller verdi.

Zor bir deplasmandan puan koparan yeşil kırmızılılarda bayram nedeniyle lige verilen aradan sonra Can ve Tayfun\'un dönecek olması, cuma günü sözleşme yenileyip Sakaryaspor maçında son dakikalarda oyuna giren Cenk\'in de takıma katılması taraftarı gelecek için umutlandırıyor. Sezonun ilk maçında grubun güçlü takımlarından biriyle deplasmanda karşyılaştıklarını söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, \"Sahadaki mücadelemizle galibiyeti kaçıran taraf bizdik\" dedi.

Pozisyonlar bulup. rakibe tek duran top dışında fırsat vermediklerini belirten Baykan Altuğ, \"Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Kazanamasak da oynadığımız futbolla lige moralli ve gelecek için umutlu başladık. Sakatlarımız da dönünce çok daha iyi olacağız\" diye konuştu.

Başkan Altuğ, 13 otobüs, 5 minibüsle Gebze\'deki karşılaşmaya gelen taraftara da teşekkür ederek, \"Gebze\'de 1000 taraftarımız bize müthiş bir itici güç oldu. Rakip tribünden yapılan tahrik edici tezahüratlar karşısında bile duruşlarını bozmadılar\" ifadelerini kullandı. Karşıyaka\'da yönetim, Sakaryaspor önünde kendilerine destek veren taraftarlara resmi internet sitesinde de mesaj yayınlayıp teşekkür etti.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Karşıyaka Teknik Direktörü Atilla Güneş, futbolseverlere önümüzdeki haftalarda daha etkili bir takım izleteceklerini söyledi. \"Zor olan bir deplasmandan alınan 1 puan bizim için moral ve motivasyon açısından önemli\" diyen Güneş, \"Hesaplarımızı galibiyet üzerine yapmıştık. Final paslarını biraz daha doğru kullanabilseydik sonuca çok rahat gidebilirdik. Rakibin etkili oyuncularını iyi kontrol ettik ve duran top haricinde pozisyon vermedik\" diye konuştu.

Kaptıkları toplarla çabuk çıkış yaparak özellikle ilk yarının sonunda önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini belirten genç teknik adam, \"Sahanın her yerinde mücadele eden, yardımlaşan bir Karşıyaka vardı. Geçen sezondan var olan oyun düzenimiz sürüyor.

Bunu her geçen gün geliştirerek daha iyi bir duruma geleceğiz. Lige verilen arayı hazırlık etabı gibi değerlendirip fizik kalitemizi daha da yükseğe çekeceğiz. Takımın coşkusundan, isteğinden ve mücadelesinden çok memnunum\" dedi.