Karşıyaka 1 puana abone oldu

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta bu sezon oynadığı 10 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Karşıyaka, 5 haftayı beraberlikle tamamladı, 4 kez sahadan yenik ayrıldı. Ligde Sakaryaspor ve Zonguldak Kömürspor\'la 0-0, Hacettepe ve Pendikspor\'la 1-1, Kahramanmaraşspor\'la da 3-3 berabere kalan Karşıyaka, son 5 haftayı 4 beraberlikle geçti.

Grupta 10 Eylül\'de 2-1 kazanılan Silivrispor mücadelesinin ardından 8 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen yeşil-kırmızılı ekip, 10 haftada ağları yalnız 9 kez sarsabildi, kalesinde ise 16 gol gördü. Kötü gidişatın üzerine FIFA ve TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından 6 puanı da silinince 10 haftada 2 puanla son sıraya demir atan Karşıyaka, cumartesi günü zirve ortağı Şanlıurfaspor\'u yenerek moral bulmaya çalışacak.

105\'İNCİ YIL SEZSİZ GEÇTİ

İzmir\'de Türklerin kurduğu ilk, Türkiye\'de de en tarihi 5 kulüpten biri olan Karşıyaka, 1 Kasım\'daki kuruluşunun 105\'inci yılını sessiz sedasız geçti. Ağır borç yüküyle tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşayan Karşıyaka\'da ne yönetim ne taraftarlar kutlama organizasyonu yaptı. Yönetim, kulübün sosyal medya sayfalarında yalnız kısa bir kutlama mesajı yayınladı. Yeşil-kırmızılı binlerce taraftar, 5 yıl önce kulübün 100\'üncü kuruluş yıl dönümünü Karşıyaka\'da sahil boyunca yan yana dizilerek eşi görülmemiş bir meşale, işaret fişeği ve havai fişek şovuyla kutlamıştı.