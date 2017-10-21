T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka - Zonguldak Kömürspor: 0-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) STAT: İzmir Atatürk HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Sezgin Altun (xx), Gürcan Dönmez (xx) KARŞIYAKA: Erhan (xxxx) - Abdülhamit (x) (Dk

21 Ekim 2017 20:05

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Sezgin Altun (xx), Gürcan Dönmez (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (xxxx) - Abdülhamit (x) (Dk. 89 Mustafa Değirmenci), Metin (xx), Cenk (xx), Özgür (xx), Ali (x), Mustafa Aşan (xx), Fatih (xx) (Dk. 70 Harun x), Battal (x) (Dk. 75 Hakan x), Tayfun (x), Can (x)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Kamil (x), Şevket (x), Hasan (xx), Okan Eken (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 87 Ercan), Reşo (xx), Semih (x) (Dk. 65 Cömert x), Ali Kemal (x) (Dk. 81 Cem), Mert (xx), Okan Duran (x)

SARI KARTLAR: Battal (Karşıyaka), Hüseyin, Okan Eken (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 9. haftaya son sırada giren Karşıyaka evinde Zonguldak Kömürspor\'la 0-0 berabere kaldı. FIFA ve TFF\'den aldığı cezalar nedeniyle 6 puanı silinen Karşıyaka, bu beraberlikle 1 puana ulaştı. Zonguldak Kömürspor\'un puanı 14\'e çıktı. Kaf-Kaf\'ın galibiyet özlemi 7 haftaya yükseldi.

12. dakikada konuk ekip atağında Okan\'ın ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Erhan\'da kaldı.

26. dakikada Karşıyaka atağında Battal\'ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Ali sağdan ceza sahasına girip yerden kesti. Battal\'ın vuruşanda top yan direğe çarparak auta çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta Tayfun arka direğe ortaladı. Cenk\'in kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

41. dakikada soldan Tayfun\'un kullandığı kornerde Fatih\'in kafayla indirdiği topu Metin altıpasta ıskalayınca Karşıyaka mutlak bir golden oldu.

48. dakikada Zonguldak Kömürspor\'dan Ali Kemal\'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Erhan topu güçlükle çeldi.

60. dakikada Tayfun\'un pasında topla buluşan Can, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

79. dakikada Zongulkak Kömürspor ceza sahasında topla buluşan Harun kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

90+1. dakikada Zonguldak kontratağında Cömert karşı karşıya pozisyonda kaleci Erhan\'ı geçmeyi düşündü, Erhan uzanarak mutlak golü önledi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA STATAtatürk HAKEMLER Sezer YalçınSezgin AltunGürcan DönmezErhanAbdülhamitDkMustafa Değirmenci MetinCenkAliMustafa AşanFatihHarunBattalHakanTayfunCanKÖMÜRSPOR SinanKamilHasanOkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24