Karşıyaka - SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-1

HAKEMLER: Burak Pakkan (xxx), Ali Etlikçi (xxx), Şehmus Baysal (xxx)

KARŞIYAKA: Erhan (xx) - Mustafa Değirmenci (xxx), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (x), Mustafa Aşan (x), Arif (x), Harun (xx), Mahmut (x) (Dk. 71 Namik x), Battal (xx) (Dk. 84 Tayfun), Can (xxx)

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (xx) - Davut (xxx), Gurur (xx), Soner (xx), İbrahim (xx), Enis (x) (Dk. 54 İsmet x), Ahmet (xx), Metincan (xx), Osman (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 67 Burakcan), Caner (xxx)

GOLLER: Dk. 38 Can (Karşıyaka), Dk. 84 Davut (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Cenk, Arif, Mustafa Değirmenci (Karşıyaka)

TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup\'ta son 2 maçını berabere tamamlayan düşme potasındaki Karşıyaka, ilk yarının son maçında Kırklarelispor ile de berabere kaldı: 1-1. Maçın 38. dakikasında Can\'ın golüyle öne geçen Yeşi-kırmızılı ekip, 84\'te Davut\'un golüne engel olamadı. Bu sonuçla 11 puana yükselen yeşil-kırmızılılar, 16\'ncı basamakta kalıp Kahramanmaraşspor\'un 3 puan gerisine düştü

6\'ncı dakikada sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Battal\'ın şutunu Alişan güçlükle çıkardı.

23\'üncü dakikada kaleci Alişan\'ın kısa vuruşunda topa kapan Harun, yaklaşık 25 metreden şutunu çekti. Harun\'un aşırma vuruşunda meşin yuvarlak üst direkte patladı.

38\'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Battal\'ın pasıyla ceza sahasına sızan Can plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

65\'inci dakikada Onur\'un soldan ortasına altıpas üzerinde Can dokunamadı.

84\'üncü dakikada Kırklarelispor eşitliği sağladı. Karşıyaka ceza sahasında oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Davut\'un yerden bir vuruşla kaleci Erhan\'ı avladı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi.

