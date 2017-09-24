Karşıyaka - Niğde Belediyespor: 0-1

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Cem Özbay (xx), Cankut Gönenç (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (xxx) - Abdülhamit (xx), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (x) (Dk. 79 Harun x), Arif (xx), Mustafa Aşan (x), Mahmut (x) (Dk. 59 Hakan x), Tayfun (x), Ali Say (xx), Battal (x) (Dk. 66 Can x)

NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin (xxxx) - Oktay Demircan (xx), Hakan (xxx), Volkan Geyik (xxx), Taner (xx), Cabir (x), Ömer(xxxx) (Dk. 85 Tunç), Sefa (xx), Seçkin (xxx) (Dk. 90 Eren), Mehmet Gürkan (xx) (Dk. 71 Oktay Pop x), Emre (xx)

GOL: Dk. 49 Ömer (Niğde Bld)

SARI KARTLAR: Cabir, Ömer, Tunç (Niğde Bld) Metin, Onur (Karşıyaka)

KIRMIZI KART: Dk. 52 Cabir (Niğde Bld)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta FIFA ve Futbol Federasyonu Lisans Kurulu\'nun üst üste verdiği toplam 6 puan silme cezasıyla sarsılan Karşıyaka, evinde 10 kişi kalan Niğde Belediyespor\'a 1-0 mağlup oldu. Atatürk Stadı\'ndaki karşılaşmada konuk ekibin golünü 49\'uncu dakikada Ömer attı. Niğde\'de Cabir, 52\'nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Karşıyaka, iç sahada geçen sezondan bu yana süren 6 maçlık galibiyet serisini kaybetti. Karşıyaka, FIFA\'nın kestiği cezanın cuma günü puan tablosuna işlenmesiyle 1 puanda kalırken bazı taraftarlar maç bitiminde yönetimi istifaya davet etti.

19\'uncu dakikada Karşıyaka savunmasının arkasına atılan topla buluşan Ömer, kaleci Erhan’la karşı karşıya kaldı, vuruşunu genç kaleci iki hamlede kurtardı ve olası golü engelledi.

30\'uncu dakikada gelişen Niğde Belediye atağında konuk ekip oyuncuları topun ceza sahası içinde Cenk’in eline çarptığını iddia ederek uzun süre hakeme itiraz etti.

31\'inci dakikada Niğde yine tehlikeli geldi. Seçkin ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Erhan köşeye giden topu uçarak tokatladı.

38\'inci dakikada Niğde gome çok yaklaytı. Emre’nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

48\'inci dakikada Karşıyakalı Ali Say’ın ceza yayı üzerinden şutunu kaleci Metin zorlanmadan kontrol etti.

49\'uncu dakikada Niğde Belediye öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun topu kapan Ömer, kaleci Erhan’ın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi: 0-1.

52\'nci dakikada konuk ekipten Cabir, ikinci sarı karttan kırmızı kartla sahadan atıldı.

60\'ıncı dakikada Seçkin kaleci Erhan’la karşı karşıya kaldı, kalesini çabuk terk eden Erhan ikinci gole izin vermedi.

68\'inci dakikada Karşıyaka atağında Ali Say ortaladı, Can vurdu, kaleci iki hamlede gole izin vermedi.

74\'üncü dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Abdülhamit’in şutunda Niğde kalecisi topu son anda kornere tokatladı.

83\'üncü dakikada Karşıyaka yine golden oldu. Can’ın altı pastan vuruşu üst direkten döndü, Hakan Kuş kaleye 2 metreden dönen topu dışarı attı.

Maç bu skorla bitti.