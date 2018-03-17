Karşıyaka - Kahramanmaraşspor: 0-2

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Armağan Çekinmez (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (x) - Mustafa Değirmenci (xx), Fatih (x), Cenk (xx), Özgür (x) (Dk. 27 Onur xx), Abdülhamit (x), Mustafa Aşan (xxx), Battal (x), Doğukan (xx), Tayfun (x), Hakan (x) (Dk. 46 Anıl x) (Dk. 80 Bartu x)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xx) - Ramazan Kahya (xxx), Aytürk Halil (xx), Cemal (xxx), Devrim (xxxx) (Dk. 80 Okan x), Mert Sinan (xx) (Dk. 46 Serbay xx), Ramiz (xxx), Emin (xxx) (Dk. 75 Evren xx), Yakup Ramazan (xx), Ethem Ercan (xx), Eser (xx)

GOLLER: Dk. 15 Devrim, Dk. 50 (KK) Fatih (Kahramanmaraş)

SARI KARTLAR: Hakan, Battal, Mustafa Aşan, Cenk, Abdülhamit (Karşıyaka) - Emin, Aytürk Halil, Cemal (Kahramanmaraş)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta düşme hattındaki Karşıyaka, üst üste 7\'nci mağlubiyetini iç sahada Kahramanmaraşspor önünde aldı, kurtuluş umutlarını mucizelere bıraktı: 0-2. Atatürk Stadı’nda oynanan maçın henüz 10\'uncu dakikasında Tayfun’un ayağından penaltı kaçıran Kaf-Kaf, 15\'inci dakikada Devrim’in golüyle öne geçti. 50\'nci dakikada Fatih’in kendi kalesine attığı gol skoru belirledi. Alt sıralardaki rakiplerinden Fethiyespor’un da mağlup olduğu haftayı yine puansız kapatan Karşıyaka, son 7 maça 15 puanla girdi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, takımı yuhalayarak uğurladı.

4\'üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında Mustafa Aşan’ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Mesut yumruklarıyla kornere çeldi.

10\'uncu dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Karşıyaka’nın sol çaprazdan kullandığı kornere ceza sahasında Kahramanmaraşlı Yakup Ramazan eliyle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Kaleci Mesut ters köşeye yatarken Tayfun, kullandığı penaltıyı yan direğe nişanladı.

15\'inci dakikada Kahramanmaraşspor öne geçti. Devrim ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden sert bir vuruşla kaleci Erhan’ı avladı: 0-1.

İlk yarı bu skorla bitti.

50\'nci dakikada fark 2’ye çıktı. Konuk ekip atağında Karşıyakalı Fatih, defansta uzaklaştırmak istediği topu ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı: 0-2.

88\'inci dakikada ev sahibinden Mustafa Değirmenci’nin sağdan ortasına Bartu’nun şutu yandan az farkla auta çıktı.

Maç bu skorla sonuçlandı.

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