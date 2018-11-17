Karşıyaka - Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 0-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Burak Celep (xx), Harun Pekyürek (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Mustafa Değirmenci (xx), Metin (xxx), Onur (xx) (Dk. 75 Görkem x), Mustafa Aşan (xx), Arif (xxx), Harun (xx) (Dk. 90 Mahir), Battal (xx) (Dk. 83 Bartu), Özgür (xx), Fatih (xxx), Hakan Kuş (xx)

HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR: Okan (xx) - Uğur (xx), Ufuk (xx) (Dk. 90 Anıl), Fuat (xx), Barış Kazer (xx), Arif (xx), Oğuz (xx), Faruk (xx) (Dk. 73 Ali x), Emre (xx) (Dk. 63 Deniz x), Barış Dillioğlu (xx), Kudret (xx)

SARI KARTLAR: Metin, Arif (Karşıyaka), Ufuk (Çatalcaspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta geçen hafta Bergama Belediyespor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönen Karşıyaka, evinde Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor\'la yenişemedi. Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen ve bir topu direkten dönen Kaf-Kaf, 1 puana razı oldu. Bu sonuçla puanını 13\'e çıkaran Karşıyaka alt sıralardan uzaklaşma fırsatını tepti, Çatalçaspor da 19 puana yükselip maç fazlasıyla Play-Off hattına girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8\'inci dakikada kaleciyi önde yakalayan Battal\'ın aşırtma vuruşunda kaleci Okan son anda topu kornere tokatladı.

27\'nci dakikada sağ çaprazdan Karşıyaka\'nın kazandığı serbest vuruşta Onur kaleyi düşündü. Yerden seken top yan direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

32\'nci dakikada konuk ekipten Kudret soldan ceza sahasına sokulup yerden kesti. Kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.

37\'nci dakikada Hakan\'ın kafayla ceza sahasına indirdiği topa Harun gelişine vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

63\'üncü dakikada sağdan Onur\'un kallandığı kornerde Metin kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

79\'uncu dakikada sağ kanattan Harun ceza alanına ortaladı, Hakan kafasında meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

90+2\'nci dakikada konuk ekibin kontratağında arka direkte Deniz bomboş pozisyonda topu auta yolladı.