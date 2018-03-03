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Spor

Karşıyaka - Gümüşhanespor: 0-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) STAT: İzmir Atatürk HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Abdülkadir Döner (xx) KARŞIYAKA: Erhan (xx) - Mustafa Değirmenci (xx) (Dk 80 Bartu x), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (x), Arif (x), Mustafa Aşan (xx),

03 Mart 2018 19:35

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Abdülkadir Döner (xx)
KARŞIYAKA: Erhan (xx) - Mustafa Değirmenci (xx) (Dk 80 Bartu x), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (x), Arif (x), Mustafa Aşan (xx), Mahmut (x) (Dk. 86 Anıl), Doğukan (xx), Battal (x), Hakan (x) (Dk. 44 Tayfun x)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx) - Salih Zafer (xx), Musa Sinan (xx), Oktay (x), Serhat (x) (Dk. 58 Furkan x), Kağan (x), Muharrem (x), Mehmet Cansın (x), Tita (x) (Dk. 80 Fuchs x), Dilaver (x) (Dk. 66 Zahit xx), Murat (xx)
GOL: Dk. 81 Zahit (Gümüşhanespor)
KIRMIZI KART: Dk. 87 Zahit (Gümüşhanespor)
SARI KARTLAR: Mahmut, Battal (Karşıyaka) - Salih Zafer, Kağan, Zahit, Murat (Gümüşhanespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta 25\'inci hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan Karşıyaka cezası nedeniyle seyircisinden mahrum kaldığı maçta evinde şampiyonluk yarışı veren Gümüşhanespor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste 5\'inci yenilgisini alan Karşıyaka 15 puanda kalırken, 49 puana ulaşan Gümüşhanespor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

10\'uncu dakikada konuk ekip atağında soldan Tita’nın ortasında arka direkte müsait pozisyonda topla buluşan Oktay’ın vuruşunda kaleci Erhan müthiş bir refleksle köşeye uzanarak topu kornere çeldi.
21\'inci dakikada Karşıyaka mutlak golden oldu. Sağdan Gümüşhanespor ceza sahasına giren Doğukan, kaleci Hasan Hüseyin’den sıyrılıp içeri çıkardı. Penaltı noktası üzerindeki Hakan, bomboş pozisyonda vurmakta gecikince araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
41\'inci dakikada Mahmut’un kullandığı kornerde ön direkteki Battal kafayla aşırdı. Arka direkteki Cenk’in plasesinde defans topu çizgiden çıkardı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
56\'ncı dakikada Doğukan’ın ara pasına hareketlenen Tayfun, karşı karşıya kaldığı kaleciyi geçemedi. Topu önünde bulan Mahmut kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
75\'inci dakikada sağdan Mustafa Değirmenci’nin kullandığı taş atışında Doğukan kafayla indirdi. Mahmut altı pas önünde cılız bir vuruşla topu kaleciye teslim etti.
80\'inci dakikada Gümüşhanespor kontratağında sağdan ceza sahasına giren Zahit önce Metin’i sonra kaleci Erhan’ı geçerek topu boş kaleye gönderdi: 0-1.
87\'nci dakikada Zahit, Anıl’a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90+1\'inci dakikada sağdan Musa Sinan yerden kesti, karşı karşıya pozisyonda Furkan’ın vuruşunda kaleci Erhan topu kornere çeldi. Müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı.

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