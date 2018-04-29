T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka - Fethiyespor: 0-4

Fethiyespor ligde kalmayı başardı Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Serdar İla (xx), Boran Turhan (xx) KARŞIYAKA: Mehmet (x) - Mustafa Değirmenci (xx), Metin (xx) (Dk

29 Nisan 2018 20:33

Fethiyespor ligde kalmayı başardı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Serdar İla (xx), Boran Turhan (xx)
KARŞIYAKA: Mehmet (x) - Mustafa Değirmenci (xx), Metin (xx) (Dk. 55 Harun x), Fatih (xx), Anıl (x), Mustafa Aşan (x) (Dk. 65 Battal), Mahir (xx), Cem (x) (Dk. 55 Hakan x), Görkem (xx), Cihan (xx), Barış (x)
FETHİYESPOR: Fatih (xxx) - Fahri (xx), Erdi (xxx), Ahmet (xxx) (Dk. 46 Anıl xx), Kazım (xx), Bilal (xx), Ramazan (xxx), Hakan (xxx), Metin (xx) (Dk. 69 Enes xxx), Umut (xx) (Dk. 75 Mustafa xwx), Ensar (xxx)
GOLLER: Dk. 8 Ramazan, Dk. 11 Ensar, Dk. 42 Ahmet, Dk. 86 Enes  (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Anıl (Karşıyaka), Metin, Erdi (Fethiyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka\'yı deplasmanda 4-0 yenen Fethiyespor, bitime 1 hafta kala resmen lige tutundu.
Genç oyuncuları sahaya sürün Karşıyaka, cezası nedeniyle maçı seyircisiz oynadı. Lacivert-beyazlılar 8. dakikada Ramazan, 11. dakikada da Ensar\'ın golleriyle 2-0\'ı buldu. Ahmet 42. dakikada attığı golle Fethiyespor\'u 3-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Fethiyespor 86\'da Enes\'in golüyle galibiyeti perçinledi, 2017-18 sezonunda 2. Lig\'de kalmayı başardı. Kırmızı Grup\'ta küme düşen üçüncü takım lider Gümüşhanespor\'a 3-1 yenilen Nazilli Belediyespor oldu.
8. dakikada Fethiyespor öne geçti. Anıl\'dan kaptığı topla sağdan ceza sahasına giren Ramazan kaleci Mehmet\'i yatırıp topu boş kaleye yolladı: 0-1.  
11. dakikada Fethiyespor golleri ikiledi. Soldan çalımlarla ceza alanına sokulan Ensar çaprazdan köşeye düzgün vurdu: 0-2.
36. dakikada Karşıyakalı Görkem\'in ceza sahası dışından çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada fark 3\'e çıktı. Cihan\'dan sıyrılıp sağdan ceza sahasına giren Ahmet topu filelerle buluşturdu: 0-3.
İlk yarı bu skorla bitti.
47. dakikada Ramazan, Karşıyaka kalecisi Mehmet\'le karşı karşıya kaldı. Ancak bu oyuncunun vuruşunda Ramazan topu ayaklarıyla çeldi.  
62. dakikada Fethiyesporlu Hakan\'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mehmet topu kornere çeldi. 
86. dakikada tabela bir kez daha değişti. Ensar\'ın pasından soldan ceza sahasına giren Enes plasayle ağları sarstı: 0-4.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FethiyesporKÖPRÜLÜDHA STAT Atatürk HAKEMLER Serdar AkkoçoğluSerdarBoran TurhanMehmetMustafa DeğirmenciMetinDkHarunFatihAnılMustafa AşanBattal MahirCemHakanGörkemCihanBarışFahriErdiAhmetKazım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24