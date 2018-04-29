Karşıyaka - Fethiyespor: 0-4

Fethiyespor ligde kalmayı başardı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Serdar İla (xx), Boran Turhan (xx)

KARŞIYAKA: Mehmet (x) - Mustafa Değirmenci (xx), Metin (xx) (Dk. 55 Harun x), Fatih (xx), Anıl (x), Mustafa Aşan (x) (Dk. 65 Battal), Mahir (xx), Cem (x) (Dk. 55 Hakan x), Görkem (xx), Cihan (xx), Barış (x)

FETHİYESPOR: Fatih (xxx) - Fahri (xx), Erdi (xxx), Ahmet (xxx) (Dk. 46 Anıl xx), Kazım (xx), Bilal (xx), Ramazan (xxx), Hakan (xxx), Metin (xx) (Dk. 69 Enes xxx), Umut (xx) (Dk. 75 Mustafa xwx), Ensar (xxx)

GOLLER: Dk. 8 Ramazan, Dk. 11 Ensar, Dk. 42 Ahmet, Dk. 86 Enes (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Anıl (Karşıyaka), Metin, Erdi (Fethiyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka\'yı deplasmanda 4-0 yenen Fethiyespor, bitime 1 hafta kala resmen lige tutundu.

Genç oyuncuları sahaya sürün Karşıyaka, cezası nedeniyle maçı seyircisiz oynadı. Lacivert-beyazlılar 8. dakikada Ramazan, 11. dakikada da Ensar\'ın golleriyle 2-0\'ı buldu. Ahmet 42. dakikada attığı golle Fethiyespor\'u 3-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Fethiyespor 86\'da Enes\'in golüyle galibiyeti perçinledi, 2017-18 sezonunda 2. Lig\'de kalmayı başardı. Kırmızı Grup\'ta küme düşen üçüncü takım lider Gümüşhanespor\'a 3-1 yenilen Nazilli Belediyespor oldu.

8. dakikada Fethiyespor öne geçti. Anıl\'dan kaptığı topla sağdan ceza sahasına giren Ramazan kaleci Mehmet\'i yatırıp topu boş kaleye yolladı: 0-1.

11. dakikada Fethiyespor golleri ikiledi. Soldan çalımlarla ceza alanına sokulan Ensar çaprazdan köşeye düzgün vurdu: 0-2.

36. dakikada Karşıyakalı Görkem\'in ceza sahası dışından çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada fark 3\'e çıktı. Cihan\'dan sıyrılıp sağdan ceza sahasına giren Ahmet topu filelerle buluşturdu: 0-3.

İlk yarı bu skorla bitti.

47. dakikada Ramazan, Karşıyaka kalecisi Mehmet\'le karşı karşıya kaldı. Ancak bu oyuncunun vuruşunda Ramazan topu ayaklarıyla çeldi.

62. dakikada Fethiyesporlu Hakan\'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mehmet topu kornere çeldi.

86. dakikada tabela bir kez daha değişti. Ensar\'ın pasından soldan ceza sahasına giren Enes plasayle ağları sarstı: 0-4.