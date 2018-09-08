Karşıyaka - Düzcespor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Karşıyaka\'yı sezonun ilk maçında Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanında yalnız bırakmayan yeşil kırmızılı taraftarlar, İzmir Atatürk Stadı\'nda tribünlerdeki yerlerini aldı. Takımlarıyla aylar sonra buluşan 3 bin civarında Karşıyakalı, 90 dakika boyunca Kaf-Kaf\'ı destekledi.

Karşıyaka\'da hafta başında sürpriz bir kararla Ufuk İskender ile yolların ayrılması sonrası göreve getirilen teknik direktör Aytekin Sümbül, ilk maçına çıktı. Kaf-Kaf\'ta Arif, sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılıp maçı tribünden izlerken ilk 11\'de bu futbolcunun yerine Anıl görev yaptı.

Karşıyaka ile Düzcespor, 33 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Taraflar en son 1984-85 sezonunda birbirleriyle mücadele etmişti. Geride kalan 16 maçta Karşıyaka sahadan 7 kez galip ayrıldı. Dört maç beraberlikle biterken Düzcespor ise 5 kez kazandı.

Yeşil kırmızılılarda geçtiğimiz sezon ismi teknik direktör olarak gündeme gelen, yönetimin görüşme yaptığı Cüneyt Biçer, Düzcespor\'un başında sahaya çıktı. Genç teknik adam, iki sezon önce Altay\'ı 3\'üncü Lig\'de play-off\'tan bir üst lige çıkarmayı başarmıştı.

Karşıyaka yönetimi de takımı yalnız bırakmadı. Kurmaylar, maç öncesi genç futbolculara bir miktar ödeme yaparak moral aşıladı. Kaf-Kaf, mücadele öncesi otelde kampa girerek motive olmaya çalıştı.

Son galibiyetini geçen sezon 8 Nisan\'da Altay derbisinde alan Karşıyaka, rakibi karşısına 154 günlük galibiyet hasretine son vermek için çıktı. Kaf-Kaf, o maçın ardından 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.