Karşıyaka - Altay: 1-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Selim Özen (xxx), Özcan Sultanoğlu (xxx), Yakup Bulut (xxx)

KARŞIYAKA: Erhan (xx) - Abdülhamit (x), Metin (xx), Cenk (xxx), Anıl (x) (Dk. 73 Namık Barış xx), Arif (x), Mustafa Aşan (xx), Harun (x) (Dk. 46 Battal x), Ali Say (xx), Mahmut (x), Can (xx)

ALTAY: Egemen (xxx) - Mustafa (xxx), İbrahim Öztürk (xx) (Dk. 69 Murat Türkkan xx), Hayrullah (xx), Serkan (xx), Atakan (xxx), Ferhat (xx), Hüsamettin (xx), Ferdi (xx) (Dk. 29 İbrahim Akın xxx), Furkan (xxx), Murat Uluç (xxx) (Dk. 73 Maksut xx)

GOLLER: Dk. 4 Furkan, Dk. 41 Murat Uluç (Altay), Dk. 65 Can (Karşıyaka)

SARI KART: Abdülhamit (Karşıyaka)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta zirve mücadelesi veren Altay, 13. haftada oynanan İzmir derbisinde, son sıradaki Karşıyaka\'yı 2-1 yendi.

Altay\'ın gollerini ilk yarıda Furkan ve Murat Uluç, Karşıyaka\'nın tek golünü ise ikinci devrede Can kaydetti. Bu sonuçla iç sahada 5\'te 5 yapan siyah-beyazlılar 27 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü. Karşıyaka ise 5 puanda kaldı. Karşıyaka taraftarı maçtan sonra Altay takımını alkışladı. Bunun üzerine Altaylılar, \"Kaf-Sin-Kaf\" şeklinde, Karşıyakalılar ise \"Büyük Altay\" diye tempo tuttu.

4. dakikada Altay atağında sol çizgiden Ferdi\'nin şutunda top yan direğe çarpıp auta gitti.

14. dakikada Altay golü buldu. Karşıyakalı Harun\'un ıskaladığı topla soldan ceza sahasına giren Furkan, boş pozisyondaki Mustafa\'yı gördü. Mustafa tekrar Furkan\'a verdi. Furkan topu boş kaleye yolladı: 0-1.

41. dakikada İbrahim Akın\'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Murat Uluç, kalesini terk eden Erhan\'ın üzerinden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

45+1. dakikada İbrahim Akın\'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hüsamettin, çerçeveyi tutturamadı. İlk yarı Altay\'ın 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Altay ceza sahasında topla buluşan Can\'ın vuruşunda Serkan topu çizgiden çıkardı.

50. dakikada ceza yayı üstünden İbrahim Akın\'ın şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi.

54. dakikada Karşıyakalı Ali Say\'ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Egemen topu bloke etti.

57. dakikada sağdan Mustafa\'nın yerden pasında ceza sahasındaki Murat Uluç çok sert vurdu, top üst direkte patladı.

65. dakikada Karşıyaka farkı 1\'e indirdi. Sağdan Ali Say\'ın ortasında ceza sahasında yükselen Can kafayı vurdu, Can yan direkten dönen kendi topunu tamamladı: 1-2.

89. dakikada Can\'ın pasında sağ çaprazda müsait pozisyonda topla buluşan Namık Barış\'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Altay derbiyi 2-1 kazandı.