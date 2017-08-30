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Karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı kadın öldü

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz belirlenemey bir kadın kamyonetin çarpması sonucu öldü

30 Ağustos 2017 19:21

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz belirlenemey bir kadın kamyonetin çarpması sonucu öldü. 
Kaza Çorum kent merkezinde Ankara-Samsun Karayolu Osmancık İlçe Kavşağı\'nda meydana geldi. Çöplerden atık plastik malzeme topladığı belirtilen kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken, Muharrem Kaymaz (40) yönetimindeki 19 TZ 920 plakalı kamyonet çaptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Kadının cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Muharrem Yılmaz ise polis tarafından gözaltına altı.
Kadının kimlik tespit çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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