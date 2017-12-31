Karşıya geçmek isterken, kamyonetin altında kaldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Atılgan (53) kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Bartın İhsanoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Aziz Çelik (45)iyönetimindeki 54 D 3214 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Atılgan\'a çarptı. Abdullah Atılgan olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Abdullah Atılgan\'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI