'Karşınızdakileri vatan haini ilan ederseniz bu nasıl idare olur'

CHP ve MHP dahil beş partinin ortak Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Sarıyer Belediyesi’nce İstinye’de düzenlenen iftara katıldı.

Mustafa Küçük'ün Hürriyet'te yer alan haberinde CHP ve MHP dahil beş partinin ortak Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Çankaya'nın, devletin sübabı, sigortası olduğunu belirterek, "Bu sigorta hiçbir zaman atmaması lazım. Partiler arasında Allah korusun memlekette sıkıntı olduğu zaman partileri Çankaya'ya davet edecek onları bir masa etrafında birleştirecek ve çözüm arayışına girecektir. Onlarla kavgalı insan bunu yapamaz. Hükümetin bakanlarını azarlayan insan nasıl olur da memleketin problemlerine çözüm bulacaktır" dedi.

Halk kavga istemiyor

“İki haftadan beri Türkiye’nin değişik şehirlerini dolaşıyorum. Halk yeni bir ses yeni bir nefes yeni bir düşünce yeni bir ilgi istiyor. Halk sevgi saygı birlik beraberlik istiyor. Halk dirlik istiyor. Halk kavga zıtlaşma cepheleştirme istemiyor."

Demokrasi mücadelesi

"Bu vatanı bu gün bir arada tutmak birliğini beraberliğin korumak için her beraber tekrar demokrasi mücadelesi vermemiz lazım. Önünüzde üç tane isim var. Bu üç isimden birini seçeceksiniz. Neye göre seçeceksiniz. Bu seçtiğiniz insan o makama yükseldiği zaman onun hakkını ifa edecek mi. Herkesin temsilcisi olacak mı. Türkiye birliğin beraberliğini temsilcisi mi olacak. Yoksa kendi siyasi görüşünü mensup olduğu fikriyatı oraya taşıyıp onu başkalarına forse mi edecek. Onu başkalarına mı kabul ettirecek. Kendisini devletin başkanı olarak bütün güçlerini anayasada olan güçleri olmayan güçleri kullanıp istediği programı mı uygulayacak. Yani bana yüzde 51-52 verdi. Peki vermeyen 48-49 nerede. Onların cumhurbaşkanı kim olacak. Onun için cumhurbaşkanı seçilecek kişinin Türkiye’nin 76 milyonun tamamını kucaklayacak, siyasi tercihlerini kendisine saklayacak, siyasi tercihlerden yana eşit mesafede olacak."

Adalet yeniden tahsis edilecek

"Parlamento ile icra ile yargı ile basın ile sosyal kesimle sivil toplumun bütün dinamik güçleri ile beraber yakın ilişki kuracak, sosyal adaleti sağlayacak. Demokrasinin en kâmil şekilde çalışmasını sağlayacak. Her şeyden önce adaletin yeniden tesis edilmesi son senelerde sıkıntıya uğrayan adalet sistemimizi yeniden inşa edecek insanlara muamelede kanun dışı ya da kanuna saklanan gizli hükümlerle yanlış muamele yapılması, yanlış mevzuatla insanlara temel hak ve hürriyetlerine tecavüzleri önleyecek bir cumhurbaşkanı mı istiyorsunuz. Yoksa bunların aksini yapan bir cumhurbaşkanı mı istiyorsunuz. Bence sorulacak sual budur."

Ateşe su dökecek

"İkinci olarak Türkiye’yi etrafını bu ateş çemberi sararken bu alevler yükselirken bu alevleri Türkiye’ye sıçratmayacak alevlerin üzerine benzin değil su serpecek birisine mi ihtiyaç var. Siz yurdun içinde bazı insanları size oy vermeyenleri ötekileştirirseniz, karşınızdakileri vatan haini ilan ederseniz, mahkeme reislerini azarlarsanız, merkez bankasını azarlarsanız bu nasıl bir idare olur. Bunu yapacak bir cumhurbaşkanı herhalde bu memleketi daha büyük sıkıntılara sokacaktır.”

Üç kere öpüp başına koydu

Konuşmanın ardından kendisine verilen ekmeği üç kere öpüp başına koyan İhsanoğlu, alandadi vatandaşlarla tek tek tokalaşıp birlikte fotoğraf çektirdi. (Hürriyet - Mustafa Küçük