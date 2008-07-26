Karşınızda yeni formalar

Tempo24 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2008-2009 sezonunda giyeceği formaların tanıtımında yeni transfer Emre Belözğlu da mankenlerle birlikte podyuma çıktı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın Fenerium alt tribünü önündeki büyük balkonda gerçekleştirilen organizasyonda, sarı-lacivertli futbolcular da Adidas firması tarafından yeni sezon için hazırlanan 4 formayla podyuma çıkarken, mankenler Fenerium'un kreasyonlarından oluşan ürünleri ve antrenman malzemelerini tanıttı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Emre Belözoğlu, Fenerium ürünlerinin tanıtımı sırasında mankenlerle birlikte podyuma çıktı. Sahnenin ön ve yanlarında tribün şeklinde oluşturulan bölümden defileyi izleyen davetliler kendilerini selamlayan Emre'yi alkışladı.

Sarı-lacivertliler yeni sezonda klasik çubuklu formanın yanında, göğsünde sarı ve lacivert renkte şerit olan beyaz, beyaz sarı şeritli lacivert yakalı ve parlak sarı renkten oluşan 4 formayı kullanacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İspanyol futbolcu Daniel Güiza podyumda sık sık, gol attıktan sonra tribünlere yaptığı okçu hareketini yaparken, protokolün oturduğu bölüme doğru Roberto Carlos ile beraber de aynı hareketi yaptı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı teknik heyeti, futbolcular ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede çeşitli dansların yanı sıra havai fişek gösterileri de yapıldı. Başkan Yıldırım'ın protokol için ayrılan bölümde teknik direktör Aragones ile yan yana oturduğu görüldü.



Tanıtım organizasyonu öncesinde stattaki 1907 tribünün salonunda kokteyl gerçekleştirildi. Basın mensupları kokteyle alınmazken, forma tanıtımı esnasında basın mensuplarına sahnenin yan taraflarından çalışma imkanı tanındı.

Stattan çevreye lazer ışıklı gösteriler yapılırken bir binanın üzerine lazer ışığıyla ''Şampiyon Fenerbahçe'' yazısının yansıtıldığı görüldü.



Futbolcular forma tanıtımından önce mankenlerin sonbahar-kış kreasyonunu izlerken keyifli anlar yaşadı. Futbolculardan Güiza bir ara FBTV kamerasını omuzuna alarak defileyi kameranın vizöründen izledi.