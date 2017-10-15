Kars'ın ekolojik balı için ödenen 11 bin TL şehit çocuklarına bağışlandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Susuz İlçesi\'ne bağlı Doyumlu Köyü\'nde ressam- heykeltıraş Yücel Üzeyir tarafından 460 yıllık çam ağacından yapılan 7 metre yüksekliğindeki \'Kafkas Arı Heykeli\'ndeki kovana yerleşen arıların verdiği 4.5 kilo balın 1 kilosu için müzayede düzenlendi. Açık arttırma ile satışa sunulan Kars Balı, bir şirket tarafından 11 bin TL\'ye satın alındı. Satın alınan baldan elde edilen gelir şehit aileleri, gaziler ve kimsesiz çocuklara bağışlandı.

Kars’a 45 kilometre uzaklıktaki Doyumlu Köyü’nde yaşayan Yücel Üzeyir’in, 460 yıllık çam ağacından yaptığı alt kısmında çiçeği tutmuş el, en üstte endemik bitki ve ortada ana kraliçe Kafkas arı figürü bulunan ‘Kafkas Arı Heykeli’ köyün girişine kuruldu. Gövdesi ve ana kraliçe arının oturtulduğu papatya çiçeği demirden, diğer kısımları çam ağacından yapılan heykelde bir ilki gerçekleşti. Heykelde 2 metre uzunluğunda 80 santimetre genişliğinde tahtadan yapılmış içi oyuk ana kraliçe maketi içerisinde 2 koloni oluşturan Kafkas arıları bu yıl yaklaşık 4.5 kilo bal üretti.

Üretilen balların açık artırma usulü ile satışı için Turizm Oteli Grand Ani’de müzayede düzenlendi. Programa Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mitat Şahin, Veteriner Hekimler Odası (VHO) Başkanı Vargın Boy, KARSOD Başkanı Halit Özer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk ve bal üreticileri katıldı. 4 bin liralık taban fiyatla başlayan müzayede de Taşkın Ticaret\'in sahibi Tarık Boy, 11 bin TL\'ye 1 kilo Kars balını satın aldı. Satın alınan baldan elde edilen gelir şehit aileleri, gaziler ve kimsesiz çocuklara bağışlandı.

SANAT VE ÜRETİM BİR ARADA

Heykelle psikoloji, ekoloji ve biyolojiyi ön plana çıkardığını bildiren Yücel Üzeyir ise savaşın dünya ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri, barışa duyulan özlem, endemik bitkilerden yayılan olumlu etkileri anlattığını söyledi. Çalışmanın sanatla üretimin bir arada olmasıyla dünyada ender olduğunu ifade eden Üzeyir, heykel çalışmasında insan ve çevre işbirliğinin ürünü olarak da balı öne çıkarmayı hedeflediğini vurguladı. Heykeli 1 yıllık bir çalışma ile üretime hazır hale getirdiğini belirten Üzeyir, şöyle dedi:

\"Heykeli merak eden yerli ve yabancı turistler için Kuran-ı Kerim’den ayetler, İncil’den de özdeyişler olan tabelalar astım. Yaşadığım yer yoğun bitki ve çiçek örtüsüyle, endemik bitkilerle kaplı, tarihi dokusunun yanında Kafkas arı ırkının yoğunlukta kanat çırptığı geniş arazilere sahip bir köy. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan köyümde Kafkas Arı ırkını ön plana çıkarmak için harekete geçtim. Sanatımdaki amaç arının önemi ve Kafkas arı ırkının bilinirliğini yükseltmek. Arılar yüz binlerce bitki türünün çoğalmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda insanoğlunun gereksinimini karşılıyor. Sürekli olan savaşlar nedeniyle doğa ve insan hayatı tehdit edilmektedir. Bu heykelde iki koloni mevcuttur. Biri ana kraliçenin göğsünün üst kısmında yani baş tarafında diğeri de karın bölgesinin alt kısmında bulunuyor. Arılar böylelikle heykelin hem üstünde hem de alt kısmında bal üretme çalışmalarını sürdürüyor.\"

11 BİN TL’LİK 1 KİLO KARS BALI BAKAN ARSLAN’A GÖNDERİLECEK

Tarık Boy, 11 bin TL’ye satın aldığı 1 kilo balı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a gönderecek. Bakan Arslan’ı geçen hafta apandisit ameliyatı olması nedeniyle Kars balının kendisine şifa olacağını ve bu balı yiyerek daha hızlı sağlığına kavuşacağını söyleyen Tarık Boy, şöyle dedi:

\"Sayın bakanımız programa davetliydi. Ufak bir rahatsızlık geçirdiğinden programa gelemedi. Bunu da sayın bakanımıza ulaştıracağız. Balımızı yiyince inşallah enejisi daha bol olacaktır. Kars ve ülkemize en güzel hizmetleri vermektedir. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz. Gerçekten elini taşın altına koyan hem Türkiye için hem Kars için zaba gösteren bakanımız bu balı yesin, enerji bulsun, sağlık sihhat bulsun inşallah.\"

Boy ayrıca, Yücel Üzeyir\'in kendisine hediye ettiği 3.5 kiloluk balın 1 kilosunu Kars Valisi Rahmi Doğan’a, 1 kilosunu bal ve kaşarın tanıtılmasında büyük emekleri olan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mitat Şahin’e, 1 kilosunu VHO Başkanı Vargon Boy’a ayırdı. Boy kalan yarım kilo balı da işyerinde plaketlerle birlikte muhafaza edeceğini belirtti.



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